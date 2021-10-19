Saudi Exim Bank открыл Укрэксимбанку кредитный лимит на $ 25 млн
Саудовский Экспортно-импортный банк (Saudi Exim Bank) открыл государственному Укрэксимбанку кредитный лимит на $ 25 млн
Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.
"С целью расширения сотрудничества и развития международной торговли между Украиной и Королевством Саудовская Аравия Укрэксимбанк заключил рамочное соглашение с Saudi Exim Bank с общим лимитом $ 25 млн для дальнейшего финансирования внешнеэкономической деятельности клиентов банка", - говорится в сообщении.
В пресс-служба отметили, что эта рамочное соглашение является первым в истории Укрэксимбанка, заключенным с банками Саудовской Аравии - одного из важнейших торговых партнеров Украины в ближневосточном регионе.
По словам члена правления Укрэксимбанка Александра Крысы, начало сотрудничества с саудовским экспортно-импортным банком будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах экономики и укреплению торговых связей.
- Saudi Exim Bank был создан в 2020 году для предоставления экспортного финансирования, гарантий, страхование кредитов и других возможностей для усиления доверия к саудовского экспорта и его выхода на новые рынки.
- Государственный экспортно-импортный банк Украины, Укрэксимбанк - это универсальное государственное финансовое учреждение, которое обслуживает украинских предприятий-экспортеров частной и государственной форм собственности.
- Напомним, 11 октября отстранен председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер после нападения на журналистов Радио "Свободы" в собственном кабинете написал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день наблюдательный совет удовлетворил его заявление.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное