Еспресо рассказывает, каковы параметры САУ Zuzana, сколько она стоит, как работает гаубица и в чем ее преимущество над российскими аналогами.

Как Украина получала гаубицы Zuzana-2

Впервые о том, что Словакия может продать Украине часть своих самоходных гаубиц, тамошние чиновники заявили в апреле 2022 года, на второй месяц полномасштабного вторжения РФ. Уже 2 мая Украина подписала со Словакией контракт на получение восьми гаубиц Zuzana-2, а украинские военные начали обучение на этих самоходных артустановках. Словакия даже отсрочила поставки собственной армии, отдав приоритет поставкам вооружения Украине.

Первые самоходные гаубицы Zuzana украинские защитники получили в августе 2023 года. Речь шла о 4 артиллерийских установках. Еще две САУ Украины передали к символической дате – юбилею Путина.

"К 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 уже в Украине (и многое другое впереди)", – писал тогда министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем твиттере.

Седьмую и восьмую "зузану" ВСУ получили в ноябре и начале 2023 года соответственно.

Однако восемью САУ Zuzana дело не ограничилось. 2 октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство для Украины 16 гаубиц Zuzana-2 общей стоимостью €92 млн. Выполняет этот подряд словацкое оборонное предприятие Konstrukta Defense – разработчик и производитель САУ Zuzana-2.

Как отмечало издание Defense Express, 16 артустановок – почти дивизион (он состоит из 18 машин). Двух САУ "для полного комплекта" не заказали, считают эксперты, не из-за финансовой составляющей, а из-за ограниченных производственных мощностей словацких производителей. Для них станет непростым испытанием изготовить сразу 16 самоходных гаубиц за год. 1 августа Украина получила первые две гаубицы из этой новой партии, профинансированной немцами и скандинавами. Передача оружия состоялась в ареале предприятия Konstrukta Defence в словацком городе Дубница над Вагам. На мероприятии присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор, послы Украины, Германии, Дании и Норвегии.

Что такое гаубица Zuzana-2

САУ Zuzana-2 была разработана на базе чехословацкой самоходной установки DANA. Главное отличие – вместо 152-миллиметрового калибра, типичного для СССР и стран Варшавского договора здесь использован "натовский" калибр 155 мм. Также у Zuzana большая длина ствола, чем у DANA (45 калибров вместо 36,6). Это обеспечивает лучшую дальнобойность.

Словацкая армия приняла на вооружение Zuzana в 1998 году. Шасси машины – модификация Tatra 815 с колесной формулой 8×8, моторное отделение перенесено в корму машины. Машина способна разворачиваться по кругу радиусом 14 м. Кстати, на таком шасси будет функционировать один из вариантов украинской САУ "Богдана".

Модернизацию первой версии провели, установив ствол, 52 калибров в длину, оборот башни на 360°, новую бронированную кабину обслуги. Благодаря автоматизации процессов команду обслуживания уменьшили с 4 до 3 человек. Zuzana-2 прошла испытание в декабре 2009 года. Было заказано 25 машин.

При стрельбе из пушки машина стабилизируется четырьмя гидравлическими опорами. Башня и кабина водителя легкобронированные, обеспечивают защиту от обломков и пуль калибра 7,62 мм. У Zuzana-2 есть система кондиционирования, противопожарная система и система защиты от оружия массового поражения. Для поездок ночью водитель имеет пассивную систему ночного видения. Бортовой компьютер обеспечивает автоматическую привязку к местности. Машины могут обмениваться информацией между собой и получать данные из командного пункта. Дополнительную амуницию подвозит транспортно-заряжающая машина Zuzana MV.

При автоматическом перезаряжении максимальный темп стрельбы в течение первой минуты составляет 6 выстрелов в минуту, далее – по 5 выстрелов в минуту. При ручной зарядке темп стрельбы равен 2 выстрелам в минуту.

Автоматическая перезарядка дает возможность стрельбы "залпом" режимом MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Снаряды выпускаются по нескольким разным траекториям и поражают цель одновременно. Имеет систему прицеливания для стрельбы прямой наводкой. Огонь высокоточными боеприпасами обеспечивает малое отклонение от цели (1-2 метра).

Словацкая самоходная гаубица имеет современную автоматизированную систему управления, связанную со средствами связи и использующую цифровые карты местности. Данные для стрельбы рассчитываются автоматически, над стволом есть радиолокационный измеритель начальной скорости полета снаряда, пишет Defense Express.

Технические характеристики САУ Zuzana-2

Шасси: Tatra 815 8×8

Длина: 12,97 м

Ширина: 3 м

Высота: 3,3 м

Масса: 28,5 тонн

Максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч

Запас хода: 750 км

Обслуживание: 3 человека

Длина ствола: 45 калибров (52 в модификации Zuzana 2)

Боекомплект: 40 снарядов/40 зарядов

Минимальное расстояние до цели: 5,6 км

Максимальное расстояние до цели: 39,6 км (41,5 км снарядами ERFB-BB)

Поворот башни: ±60°(360° в модификации Zuzana 2)

САУ Zuzana способна преодолеть такие препятствия как ров шириной 2 метра, вертикальное препятствие высотой 0,6 м и полутораметровый брод: 1,4 м. Из дополнительного вооружения предусмотрен пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны. Также на башне размещены четыре дымовых гранатомета с каждой стороны. Переход САУ из производного положения в боевое занимает менее 2 минут.

Что еще стоит знать о самоходной гаубице Zuzana-2: цена, применение на фронте

Фото: mil.in.ua

Что касается стоимости Zuzana, то, по информации из открытых источников, известно, что в 2018 году минобороны Словакии подписало контракт на 25 самоходных установок Zuzana-2, и тогда объявленная стоимость контракта превысила 206 миллионов долларов США. Таким образом, стоимость одной САУ составила $8,24 млн. В эту стоимость входили также обучение экипажа, запасные части и боеприпасы.

С этого времени стоимость гаубиц очевидно удалось снизить. Так за партию в 16 гаубиц Zuzana-2, которую уже начали передавать ВСУ, страны-союзники заплатили €92 млн. Следовательно стоимость одной установки теперь составляет менее 5,75 млн евро, правда, неизвестно что именно входит в эту цену.

Относительно назначения на фронте, основной функцией словацких САУ эксперты называют контрбатарейную борьбу против рашистов. Будут способствовать контрбатарейной борьбе такие параметры, как темп стрельбы в 5 выстрелов в минуту, возможность автоматической зарядки снарядов и поворот башни на все 360 градусов.

Для улучшения характеристик словацкая самоходка оборудована современной автоматизированной системой управления огнем. Последняя связана со средствами связи и использует цифровые карты местности. Навигация обеспечивается спутниковыми и инерционными системами. Вычисление данных для стрельбы производится автоматически. Кроме того, над стволом разместили радиолокационный измеритель начальной скорости полета снаряда.

Также Zuzana-2 может оказаться серьезной угрозой на фронте для российских аналогов. После увеличения длины ствола дальнобойность Zuzana превысила 40 километров. Если сравнивать, то это почти на 5 километров больше, чем у одной из самых мощных российских САУ – модернизированной 2С5М "Гиацинт". Поэтому словацкие гаубицы могут уничтожать "гиацинты", тогда как рашистские САУ не смогут нанести ответный удар, потому что просто не будут добивать на нужное расстояние.

Еще очевиднее преимущество самоходной гаубицы Zuzana над артиллерийской установкой 2С19 Мста-С, максимальная дальность стрельбы которой составляет 25 км.