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Главная война с Россией САУ, запчасти и зимняя одежда. Норвегия передала Украине очередной пакет помощи

САУ, запчасти и зимняя одежда. Норвегия передала Украине очередной пакет помощи

25 ноября, 2022 пятница
16:31
война с Россией

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины и в будущем

Об этом сообщает TV2.no., со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Берн Арильда Грама.

"В общем, мы дарим зимнюю одежду на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся ее как можно оперативнее передать Украине. Холодная пора приходит быстро", - заявил Грам.

В эту партию помощи вошло следующее:

  • 1 самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм;
  • 20 тысяч запчастей для ранее предоставленных таких артустановок;
  • 55 тысяч единиц зимней военной одежды;
  • 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов;
  • 30 тысяч сухпайков.

Министр добавил, что Украине необходимо оружие, боеприпасы и снаряжение, чтобы продолжать свою оборонную борьбу. Он заверил, что Норвегия продолжит поддерживать ВСУ.

  • Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины почти на 200 млн долларов.
  • Также в начале ноября стало известно, что Норвегия и Нидерланды суммарно передадут в поддержку Украины около 250 млн. евро.

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Норвегия
помощь Украине
оружие для Украины
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