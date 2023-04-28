Дания могла сама использовать эти системы, но мудро и благородно передала их ВСУ, - Резников о САУ CAESAR
В пятницу, 28 апреля, стало известно, что обещанные САУ CAESAR от Дании уже в Украине
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их ВСУ из-за значительной угрозы, которую представляет для Европы в целом российская агрессия против Украины. Также наши датские друзья принимают участие в организации тренировок наших бойцов. Наши артиллеристы ценят маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании, Украина имеет второй в мире по величине артиллерийский парк CAESAR", - пишет министр обороны.
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