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Дания могла сама использовать эти системы, но мудро и благородно передала их ВСУ, - Резников о САУ CAESAR

28 апреля, 2023 пятница
21:40
Война с Россией

В пятницу, 28 апреля, стало известно, что обещанные САУ CAESAR от Дании уже в Украине

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их ВСУ из-за значительной угрозы, которую представляет для Европы в целом российская агрессия против Украины. Также наши датские друзья принимают участие в организации тренировок наших бойцов. Наши артиллеристы ценят маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании, Украина имеет второй в мире по величине артиллерийский парк CAESAR", - пишет министр обороны.

Мир
Украина
Дания
военные силы Украины
Алексей Резников
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помощь Украине
оружие для Украины
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