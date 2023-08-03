САУ "Богдана": как разрабатывали украинскую гаубицу и каковы ее технические характеристики

Еспресо рассказывает об украинской гаубице, созданной по натовским стандартам, истории ее создания, использовании во время спецопераций и особенностях "Богданы".

Как создавали САУ "Богдана"

К разработке артиллерийской системы 2С22 "Богдана" приступили после начала войны на Донбассе. Исследовательско-конструкторская работа в рамках государственного оборонного заказа ведется с февраля 2016 года. К кооперации привлечены около 10 оборонных компаний. Особенностью разработки на Краматорском заводе тяжелого станкостроения стало освоение производства резьбового ствола для этой САУ из украинской стали и на украинском оборудовании. Опытный образец был установлен на колесном шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной.

Еще один важный аспект – гаубица рассчитана на 155-миллиметровые натовские снаряды. Калибр 155 мм является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена именно в странах НАТО, в отличие от принятого в СССР калибра 152 мм.

Первое публичное упоминание о САУ "Богдана" датировано 14 июля 2018 года. Тогда военный эксперт Сергей Згурец сообщил , что установка будет впервые показана общественности на военном параде в честь Дня Независимости. В августе на Крещатике прошла первая демонстрация "Богданы".

155 мм САУ 2С22 "Богдана" в цехе КЗВВ. Сентябрь 2020 года / Фото: Роман Костенко

По состоянию на начало октября 2019 года был изготовлен первый образец системы, успешно прошедший ходовые испытания и осуществивший первые тестовые выстрелы. Но из-за отсутствия отечественных снарядов нужного калибра заводские испытания не были завершены. В октябре 2022 года "Богдана" прошла испытательные стрельбы, а в январе 2022 года, когда до полномасштабного вторжения россиян оставалось около месяца – огневые испытания на полигоне ВСУ "Алибей" в Одесской области. Тогда артиллерийская установка успешно произвела стрельбы, в ходе которых было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км.

Технические характеристики САУ "Богдана"

Заявленная снаряженная масса "Богданы" – 28 тонн. Ее экипаж состоит из 5 человек. Машина получила баллистический вычислитель, встроенную навигационную систему и экран командира. Артсистема имеет автоматизированную систему наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM и автоматическую подачу боеприпасов на 6 снарядов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части 2С22 "Богдана" установлен второй пункт управления. Также на САУ размещены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

Вес: 28 тонн;

Шасси: КрАЗ-63221, МАЗ-6317, MAN, Tatra;

Обслуживание: 5 человек;

Скорость движения по трассе: 80 км/ч;

Скорость движения по средней местности - 30 км/ч;

Двигатель: 380-420 л.с.

Ствол: калибр – 155-мм, длина – 52 калибра;

Углы повышения: от +5 до +65 градусов;

Автомат зарядки: 6 снарядов;

Быстрострельность: 4-6 выстрелов в минуту;

Минимальная дальность огня: 780 м

Максимальная дальность огня: 40-42 км (осколочно-фугасный), 45-60 км (активно-реактивный)

По классу вооружения и показателям украинская самоходная гаубица похожа на французские САУ CAESAR. Производители заявляют, что в боевое положение артиллерийская установка приводится за 1,5 мин. Кроме того, здесь установлена система обмена данными. "Богдана" имеет навигационную систему и бортовую систему управления огнем. САУ может разгоняться до 30 км/ч по бездорожью и до 80 км/ч по дороге. Запас хода составляет 500 и 800 км соответственно.

Фото: defence-ua

Установка имеет противопулевую бронированную защиту экипажа от пуль типа Б-32 калибра (7,62 мм) на расстоянии не более 30 метров и от осколков аналогичных снарядов. Также есть и противоминная защита.

Машина может двигаться в темное время суток без фар, в режиме светомаскировки, так как водитель для движения использует специальные экраны, выводящие изображения инфракрасных камер. "Богдана" может преодолеть брод глубиной 1,2 м.

Вместе с тем следует понимать, что те "Богданы", которые сейчас украинские военные используют на фронте, вряд ли имеют все эти виды обновления.

САУ "Богдана" и освобождение Змеиного

С началом полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины уже 25 февраля 2022 года разработчикам САУ "Богдана" поступило распоряжение уничтожить ее, чтобы новейшая украинская гаубица не досталась врагу. В Краматорске опытный образец был разобран на детали и в разобранном состоянии вывезен в тыл в Житомир. Там ее удалось собрать и отправить на фронт.

Летом 2022 года главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил конструкторов и производителей "Богданы", отметив, что она "сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный". К освобождению острова украинскую гаубицу позволили привлечь ее небольшой вес и проходимость в плавнях. К слову, расстояние от Змеиного до суши – 37 км. Гаубицы "Богдана" и CAESAR подходили на огневые позиции на берегу моря рядом с городом Вилково. Несколько дней расчеты обустраивали позиции и организовывали укрытия для гаубиц, а на деревьях вдоль позиций развешивали металлические предметы для того, чтобы российские РЛС не обнаружили украинскую технику.

Фото: mil.in.ua

"Использование САУ "Богдана" – это один из лучших примеров того, что делает современное вооружение с армией РФ. С береговой линии ВСУ уничтожали рашистов, пытавшихся окопаться на захваченном Змеином. Благодаря этой системе, благодаря реактивным системам и авиации. Благодаря корректировке высокоточного огня , с помощью беспилотника "Байрактар", который находился на расстоянии в полсотни километров, но это ему не помешало давать точные координаты целей, которые ВСУ должны поразить", - комментировал операцию военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Участник спецоперации Евгений Грушовец отмечал функциональность гаубицы.

"Нашу "Богдану" из-за ее простоты можно было молотком на месте починить. У нас была ситуация, когда мы с трактора какого-то в Вилково забрали деталь и поставили на "Богдану". И она прекрасно работала дальше. Я уверен, что, если довести нынешнюю "Богдану" до ума, это будет одна из лучших установок в мире", - отмечал Грушовец.

Серийное производство украинских гаубиц

В конце 2022 года стрельбу из артустановки 2С22 "Богдана" продемонстрировала 1-я бригада им. Ивана Богуна. Министр обороны Алексей Резников тогда отметил , что Украина профинансировала серийное производство гаубиц.

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки вооружения и военной техники у отечественных производителей. После критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов», – сказал Резников. Он также подчеркнул, что западные танки на поле боя будет поддерживать украинская артиллерия.

Официальное подтверждение о том, что "Богдана" поступила на вооружение в ВСУ, поступило несколько недель назад.

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видно на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный столик, за которым экипаж сможет вкусно поесть. У нас будет больше таких пушек!" - написал Резников в твиттере.

9 июля применение двух гаубиц украинского производства на Бахмутском направлении показала 57-я отдельная бригада им. Кошевого атамана Костя Гордиенко.

Интересно, что "Суспільне" со ссылкой на источники в сфере оборонного производства сообщало , что "Богдану" приняли на вооружение "по упрощенной процедуре", без повторных государственных испытаний. В то время как первые испытания не показали хороших результатов.

Фото: defence-ua

"Во время испытаний предыдущей версии машины была обнаружена куча недостатков, проблем и замечаний. Первое – это шасси КрАЗа. Абсолютно ненадежная платформа, кривая, грубая, постоянно ломается и не удовлетворяет запросы военных. Второе – это надежность самой арт-части, механизм запирания ствола, качество изготовления, постоянные клинья, отсутствие автомата подзарядки, точность работы", – цитировали журналисты редактора портала "Милитарный" Тараса Чмута.

К слову, запланировано, что "Богдана" будет функционировать на нескольких видах шасси. Кроме КрАЗа, сейчас это МАЗ (временно, потому что производят в России, однако сейчас несколько САУ функционируют именно на этом шасси). Кроме того, речь идет о шасси западных производителей MAN и Tatra. В феврале 2023 года Defense Express сообщило , что обновленная САУ "Богдана" может получить сразу три типа шасси - от MAN, от КрАЗ с формулой 6х6 и шасси от Tatra с формулой 8х8 с использованием бронекабины от "Украинской бронетехники".