САУ "Богдана" – это пример того, что может делать современное оружие с армией РФ, – военный эксперт Катков
Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что благодаря современным системам ВСУ уничтожили окопавшихся на Змеином рашистов.
Об этом он сказал в эфире телеканала Еспресо.
"Использование САУ "Богдана" - это один из лучших примеров того, что делает современное вооружение с армией РФ. С береговой линии ВСУ уничтожали рашистов, пытавшихся окопаться на захваченном Змеином. Благодаря этой системе, благодаря реактивным системам и авиации. Благодаря корректировке высокоточного огня с помощью беспилотника "байрактар", который находился на расстоянии полсотни километров, но это ему не помешало давать точные координаты целей, которые должны поразить ВСУ", — отметил Катков.
Также военный эксперт добавил, что Украина является частью мирового оборонно-промышленного комплекса.
"Мы работаем вместе со всеми оборонно-промышленными комплексами мира над созданием новых образцов вооружения. САУ "Богдана" – это пример сотрудничества. У нас есть огромное количество общих проектов со странами НАТО и странами ЕС", – сказал Катков.
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