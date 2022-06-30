Об этом он сказал в эфире телеканала Еспресо.

"Использование САУ "Богдана" - это один из лучших примеров того, что делает современное вооружение с армией РФ. С береговой линии ВСУ уничтожали рашистов, пытавшихся окопаться на захваченном Змеином. Благодаря этой системе, благодаря реактивным системам и авиации. Благодаря корректировке высокоточного огня с помощью беспилотника "байрактар", который находился на расстоянии полсотни километров, но это ему не помешало давать точные координаты целей, которые должны поразить ВСУ", — отметил Катков.

Также военный эксперт добавил, что Украина является частью мирового оборонно-промышленного комплекса.

"Мы работаем вместе со всеми оборонно-промышленными комплексами мира над созданием новых образцов вооружения. САУ "Богдана" – это пример сотрудничества. У нас есть огромное количество общих проектов со странами НАТО и странами ЕС", – сказал Катков.