Сатане своих не жалко...
Поэтому российские ракеты и дальше будут лететь туда, где живет "русский мир". Города, которые россияне считают своими, будут разрушены до основания
Это вполне в их логике... Бить по святыням "русского мира", чтобы народ православный возненавидел проклятых укров. И ведь возненавидит! Вот в чем парадокс "загадочной русской души", которую "умом не понять". На этом парадоксе — переворачивать все с ног на голову и непрестанно врать, врать, врать, держится "русский народ". А кто у нас отец Лжи? Так что...
Разрушать соборы – вполне в его логике. Сатане своих не жалко, потому что он прекрасно знает, какие они сукины дети. Поэтому российские ракеты и дальше будут лететь туда, где живет "русский мир". Города, которые россияне считают своими, будут разрушены до основания.
"Бей своих, чтобы чужие боялись".
Поэтому у меня печальная новость: Одесса как русский огород (в их воображении) выбрана целью для показательной расправы. Ее будут уничтожать безжалостно и методично. В то время как "цивилизованный мир" оцепенеет в глубокой обеспокоенности.
Читайте также: Что я бы сказал Папе Франциску
Расчет такой: русские люди Адесы (а таких, к сожалению, там много) восстанут против преступного режима Зеленского, уничтожающего их любимый город (!!!), снесут проклятых нациков, откроют ворота юга и отдадут ключи от Адесы "русским асвабадетям".
А собор..."Собор отстроим, после того как сравняем Адессу с землей" - так заявил пропагандист Соловьев. И я в это верю.
"До основания, а затем...".
Ведь разрушение – единственная национальная идея России. Разрушение храмов, культуры, смыслов, границ, городов, логики... Разрушение личности, которая называет ложь правдой, потому что "не фсьо так однозначна". Россия — это слабоумие, безумие, агрессия, примитив, деградация. Россия – это Зло.
Убить Россию в себе — вот что труднее всего для миллионов русифицированных моих земляков. Ибо как же так: Пушкин, Лермонтов, Толстой...?
Читайте также: В мире из мощи остались только мы
Я уже тысячу раз это говорил. Скажу 1001-й:
Российские ракеты наводятся на российские памятники, храмы УПЦ МП, мемориальные доски, но в первую очередь на "русскую речь" как главный признак русификации. Ну, и на песни Высоцкого-Цоя. Хотите выжить и победить – убейте Россию в себе. Убейте во всех ее проявлениях.
Иначе она убьет вас.
Об авторе. Антон Мухарский, украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное