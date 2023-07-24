Это вполне в их логике... Бить по святыням "русского мира", чтобы народ православный возненавидел проклятых укров. И ведь возненавидит! Вот в чем парадокс "загадочной русской души", которую "умом не понять". На этом парадоксе — переворачивать все с ног на голову и непрестанно врать, врать, врать, держится "русский народ". А кто у нас отец Лжи? Так что...

Разрушать соборы – вполне в его логике. Сатане своих не жалко, потому что он прекрасно знает, какие они сукины дети. Поэтому российские ракеты и дальше будут лететь туда, где живет "русский мир". Города, которые россияне считают своими, будут разрушены до основания.

"Бей своих, чтобы чужие боялись".

Поэтому у меня печальная новость: Одесса как русский огород (в их воображении) выбрана целью для показательной расправы. Ее будут уничтожать безжалостно и методично. В то время как "цивилизованный мир" оцепенеет в глубокой обеспокоенности.

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Расчет такой: русские люди Адесы (а таких, к сожалению, там много) восстанут против преступного режима Зеленского, уничтожающего их любимый город (!!!), снесут проклятых нациков, откроют ворота юга и отдадут ключи от Адесы "русским асвабадетям".

А собор..."Собор отстроим, после того как сравняем Адессу с землей" - так заявил пропагандист Соловьев. И я в это верю.

"До основания, а затем...".

Ведь разрушение – единственная национальная идея России. Разрушение храмов, культуры, смыслов, границ, городов, логики... Разрушение личности, которая называет ложь правдой, потому что "не фсьо так однозначна". Россия — это слабоумие, безумие, агрессия, примитив, деградация. Россия – это Зло.

Убить Россию в себе — вот что труднее всего для миллионов русифицированных моих земляков. Ибо как же так: Пушкин, Лермонтов, Толстой...?

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Я уже тысячу раз это говорил. Скажу 1001-й:

Российские ракеты наводятся на российские памятники, храмы УПЦ МП, мемориальные доски, но в первую очередь на "русскую речь" как главный признак русификации. Ну, и на песни Высоцкого-Цоя. Хотите выжить и победить – убейте Россию в себе. Убейте во всех ее проявлениях.

Иначе она убьет вас.

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Об авторе. Антон Мухарский, украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник

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