Саша Положинский рассказал, почему его не взяли в терроборону

Об этом Александр Положинский написал в Instagram.

Музыкант рассказал, что еще 1 февраля пришел в военкомат, чтобы записаться в территориальную оборону. При подаче документов и прохождении медкомиссии подхватил ковид, из-за чего отложил процедуру на время. После выздоровления подписал контракт в военкомате.

"Пока ждал подписания контракта командующим ТРО нашего региона, мое сообщение получило неожиданную для меня огласку. По просьбе представителей главного командования ТРО, соглашался на все интервью, в которых рассказывал о своей мотивации. Мотивация была простой - быть готовым к защите Родины во время массированного наступления на нас, знать, что должен делать, с кем это должен делать, получить подготовку, снаряжение и оружие", - поделился музыкант.

Впрочем, как отметил Саша Положинский, поздно вечером 23 февраля ему послали сообщение, что контракт не подписали. Как утверждает музыкант, причина в том, что он "писал заявление еще на имя военкома, но пока болел, изменились правила, так что теперь надо переписать на имя командира батальона и еще дозаполнить какие-то бумаги".

"В первой половине дня 24 февраля я был в штабе. Надеялся, что получу оружие и приказы, но получил возможность правильно заполнить бумаги. Меня формально вписали в штат подразделения, но реально сказали, что без боевого опыта и подготовки я пока не нужен. Ждите вызова – сказали. К сожалению, так и не вызывали", - поделился историей артист.

Положинский говорит, что имеет подготовку и опыт, который "дал бы возможность стать бойцом ТрО".

Александр Положинский подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал стрелком 47-го отдельного батальона.

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