Саперы завершили поверхностное разминирование Ирпеня

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в телеграмме.

"На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами. Однако, если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните по телефону 0937007872", – написал он.

Напомним, присоединиться к восстановлению Ирпеня приехали около 120 архитекторов со всей Украины.

После завершения работы работников ГСЧС и полиции в Бородянке, Буче, Гостомеле и Ирпене начнутся более активные восстановительные работы

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