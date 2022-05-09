Саперы завершили поверхностное разминирование Ирпеня
Саперы полностью завершили поверхностную обработку Ирпеня
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в телеграмме.
"На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами. Однако, если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками! Сразу звоните по телефону 0937007872", – написал он.
- Напомним, присоединиться к восстановлению Ирпеня приехали около 120 архитекторов со всей Украины.
- После завершения работы работников ГСЧС и полиции в Бородянке, Буче, Гостомеле и Ирпене начнутся более активные восстановительные работы
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