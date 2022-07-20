Об этом сообщило Метинвест Медиа .

Как говорится в сообщении, оператор газохранилищ Украины Укртрансгаз и Группа Метинвест организовали совместное производство для нужд ВСУ. Из более чем 6 тонн металлопродукции компании планируют произвести примерно 5 тысяч необходимой продукции для армии.

"Из этих материалов на производственных мощностях Укртрансгаза в течение ближайших месяцев планируется создать примерно 5 тысяч изделий, в частности, саперных кошек для дистанционного разминирования территорий, различных видов полевых печей, пламятушителей и т.д. Их передадут военным подразделениям ВСУ, которые находятся непосредственно на линии фронта" , – пишет Метинвест.

Также в компании отмечают, что оба предприятия активно поддерживают украинскую армию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Метинвест регулярно передает бронежилеты, кевларовые каски, тактическое оборудование в подразделения ВСУ, ГСЧС, полицию и т.д. Металлурги освоили собственное производство пластин для бронежилеты высокого качества. В то же время Укртрансгаз самостоятельно собирает средства для нужд подразделений ВСУ. Также компания наладила серийное производство изделий последние месяцы уже изготовила и передала военным более 1,6 тыс. средств для принудительной остановки техники, 1 тыс. саперных кошек и 200 печей разных видов", - отмечают в сообщении.

Ранее сообщалось, что после вражеских обстрелов группа Метинвест приняла решение о консервации Авдеевского коксохимического завода.

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