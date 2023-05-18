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САП зарегистрировала производство о разглашении данных по делу экс-председателя Верховного Суда Князева. НАБУ проведет расследование

18 мая, 2023 четверг
13:50
Криминал

САП начала уголовное производство о разглашении тайны досудебного расследования по делу о взятке бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды. 18 мая 2023 года соответствующие сведения зарегистрированы в ЕР .

Сообщается, что правовая квалификация в соответствии с Уголовным кодексом Украины - разглашение данных досудебного расследования, порочащих человека, унижающих его честь и достоинство.

Досудебное расследование было поручено Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Подчеркивается, что разглашение информации является незаконным и вредит государственным интересам.

Лица, незаконно разгласившие материалы о конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, которые были изъяты из кабинета бывшего Председателя Верховного Суда во время негласных действий, должны нести ответственность по закону.

"Информация и материалы, полученные в рамках досудебного расследования и относящиеся к конкурсу на избрание членов ВККС, будут предоставлены по запросу Высшего совета правосудия, который уже поступил и находится на проработке в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - подчеркнули в САП.

Справка. Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета и Одесскую национальную юридическую академию. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году. Работал юрисконсультом, преподавателем Нацуниверситета кораблестроения имени адмирала Макарова, адвокатом.

В 2013 году начал работать судьей Николаевского окружного административного суда, а в 2015 году стал председателем этого суда.

Всеволод Князев является судьей Кассационного административного суда Верховного Суда, созданного после реформы 2016 года.

12 декабря 2017 года Князева избрали секретарем Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал нового председателя этого института. Им стал Князев, за которого отдали свои голоса 98 коллег. Осуществлять полномочия председателя ВСУ начал с 1 декабря 2021 года.

  • Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. По делу о коррупции в Верховном Суде Украины задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек.
  • 16 мая Верховный Суд Украины выразил недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
  • Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
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НАБУ
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