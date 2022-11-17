Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"17 ноября 2022 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных данных на 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, нардеп не указал два автомобиля и доход сожительницы.

"В декларации за 2020 год народный депутат не указал два автомобиля, которыми он пользовался и которые на праве собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн. В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", – сообщили в САП.

В сообщении САП не называется имя депутата, но, по данным Интерфакс-Украина, речь идет о нардепе от фракции ВО "Батькивщина" Михаиле Волынце.

В октябре НАБУ и САП сообщили Валерию Пацкану о подозрении в неправомерном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом.

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