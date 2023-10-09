САП просит суд отстранить подозреваемого во взятке мэра Сум от должности

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

"9 октября 2023 прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, мэр Сум и директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

СБУ и НАБУ задержали обоих чиновников в момент получения транша неправомерной выгоды в размере 1,4 млн. грн.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле мэра Сум Лысенко

Александр Лысенко является мэром Сум с 2014 года, он с февраля 2012 возглавляет Сумскую областную партийную организацию ВО "Батькивщина". Директором Департамента инфраструктуры города на сайте горсовета Сум указан Александр Журба.

2 октября НАБУ и СБУ задержали Лысенко и Журбу при получении взятки в 1,4 млн грн. По данным правоохранителей, они требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа, чиновники угрожали созданием препятствий для ведения бизнеса в городе.

Позже им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия мэра Сум и директора Департамента квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Лысенко. По словам заместителя руководителя САП Андрея Синюка, прокуроры ходатайствовали о его аресте с возможностью внесения 10 млн грн залога, однако его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

6 октября Лысенко выпустили под залог.