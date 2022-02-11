САП просит для нардепа-"слуги" Кузьминых арест с возможностью внесения залога около 50 тыс. грн

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова прокурора САП на заседании по избранию меры пресечения Кузьминых.



"Прошу суд применить к подозреваемому Кузьминым Сергею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 620 грн", - заявил он.



По мнению прокурора, содержание под стражей - это единственная мера пресечения, которая сможет обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.



Как уточнил представитель САП, согласно ч. 3 ст. 183 УПК Украины, суд при определении такой меры пресечения обязан определить и альтернативную меру пресечения в виде залога, в этом случае максимальная ее сумма составляет 49 620 грн.



Прокурор отметил, что по мнению стороны обвинения, потеря такой суммы не сможет предотвратить ряд рисков, и что такая сумма для Кузьминых не существенна, когда говорил о возможности определения других мер по Кузьминых.



Относительно применения меры пресечения в виде домашнего ареста он уточнил, что домашняя изоляция, по мнению прокуратуры, не сможет обеспечить надлежащего контроля органа досудебного расследования за надлежащим поведением нардепа.



По словам прокурора, правоохранители считают, что личное обязательство "никаким образом не сможет обеспечить должного процессуального поведения подозреваемого".



Прокурор САП напомнил, что ранее Кузьминых находился в розыске, уклонялся от досудебного расследования и суда. По его словам, ряд свидетелей находится в служебной и финансовой зависимости от Кузьминых.



Он сообщил, что преступная деятельность Кузьминых носит систематический характер.



“Процессуальное поведение Кузьминых не то что не безупречно, оно неудовлетворительно. За последние две недели подозреваемый успел побывать в розыске, четырежды не явиться на явку в орган досудебного расследования, также не явиться в суд и быть задержанным. Считаем, что такое процессуальное поведение неправильно”, - заявил прокурор САП.



Как отметил прокурор, по делу Кузьминых по этому производству назначены экспертизы, проведение которых продолжается, также по делу осуществляется допрос свидетелей, которые еще не были допрошены.

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