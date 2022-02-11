Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал САП просит для нардепа-"слуги" Кузьминых арест с возможностью внесения залога около 50 тыс. грн

САП просит для нардепа-"слуги" Кузьминых арест с возможностью внесения залога около 50 тыс. грн

11 февраля, 2022 пятница
15:26
Криминал Сергей Кузьминых

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) избрать для нардепа Сергея Кузьминых меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 620 грн

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова прокурора САП на заседании по избранию меры пресечения Кузьминых.

"Прошу суд применить к подозреваемому Кузьминым Сергею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 620 грн", - заявил он.

По мнению прокурора, содержание под стражей - это единственная мера пресечения, которая сможет обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

Как уточнил представитель САП, согласно ч. 3 ст. 183 УПК Украины, суд при определении такой меры пресечения обязан определить и альтернативную меру пресечения в виде залога, в этом случае максимальная ее сумма составляет 49 620 грн.

Прокурор отметил, что по мнению стороны обвинения, потеря такой суммы не сможет предотвратить ряд рисков, и что такая сумма для Кузьминых не существенна, когда говорил о возможности определения других мер по Кузьминых.

Относительно применения меры пресечения в виде домашнего ареста он уточнил, что домашняя изоляция, по мнению прокуратуры, не сможет обеспечить надлежащего контроля органа досудебного расследования за надлежащим поведением нардепа.

По словам прокурора, правоохранители считают, что личное обязательство "никаким образом не сможет обеспечить должного процессуального поведения подозреваемого".

Прокурор САП напомнил, что ранее Кузьминых находился в розыске, уклонялся от досудебного расследования и суда. По его словам, ряд свидетелей находится в служебной и финансовой зависимости от Кузьминых.

Он сообщил, что преступная деятельность Кузьминых носит систематический характер.

“Процессуальное поведение Кузьминых не то что не безупречно, оно неудовлетворительно. За последние две недели подозреваемый успел побывать в розыске, четырежды не явиться на явку в орган досудебного расследования, также не явиться в суд и быть задержанным. Считаем, что такое процессуальное поведение неправильно”, - заявил прокурор САП.

Как отметил прокурор, по делу Кузьминых по этому производству назначены экспертизы, проведение которых продолжается, также по делу осуществляется допрос свидетелей, которые еще не были допрошены.

  • Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.
  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.
  • Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
  • НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.
  • Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.
  • Сергей Кузьминых заявил , что не получал повестку на допрос в НАБУ.
  • 7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-слугу Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки.
  • 8 февраля Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, суд объявил перерыв до 11 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
САП
ВАКС
Читайте также:
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
10 февраля, 2022 четверг
Не Олимпиада, а страшный сон: Олимпийский чемпион Абраменко отреагировал на недопуск Украины к соревнованиям во фристайле
Сергій Шкарлет
9 февраля, 2022 среда
В НАБУ и Генпрокурору поступило заявление о совершении преступления министром образования
Путін
10 февраля, 2022 четверг
Путин заявил о планах "добиться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.89
    Покупка 27.89
    Продажа 28.16
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 февраля
16:52
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты седьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
16:42
Инфографика
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в седьмой день Игр в Пекине
16:36
Порошенко
Порошенко: Власть пытается блокировать мою политическую деятельность, но Украина сейчас нуждается в профессионалах в дипломатии и вопросах безопасности
16:34
Геннадий Зюганов
Лидера КПРФ Зюганова госпитализировали
16:27
Трухин и Ярославский
Ярославский – новый Трухин. Как ДТП с участием мажоров уничтожают власть Зеленского
16:24
Посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины, - BNR News
16:21
Велике будівництво
В 2022 году в "Большое строительство" включили 715 объектов, - Офис Президента
16:16
Путин
Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации РФ против Украины для сдерживания России, - CNN
16:12
Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России из-за опасений похищения ДНК, - Reuters
16:10
В Киеве установили 46 сертифицированных датчиков контроля качества воздуха
16:07
СБУ
Планировал теракты против мирного населения: в Запорожской области участника "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения
16:06
Германия уже не воспринимает "Северный поток-2" как чисто экономический проект, Польша считает его угрозой энергобезопасности ЕС, - польский министр
15:57
ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "слуги" Трубицына
15:53
Государство инвестирует в крупную термомодернизацию 140 млрд грн, – Минэкономики
15:46
ГБР
Ранили копателей янтаря во время схватки: ДБР проверяет действия сотрудников СБУ
15:40
Апелляционный суд оставил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене
15:39
No war in Ukraine, - украинский скелетонист совершил патриотический протест на Олимпиаде-2022
15:37
Зеленский
"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны
15:31
Питер Джексон возглавил список самых богатых представителей шоу-бизнеса по версии Forbes
15:28
Starship
Первый полет ракеты Starship запланирован на март или через два месяца
15:16
Совет ЕС согласовал выделение Украине пакета помощи на €1,2 млрд
15:03
Наталья Диденко
В Украину несутся штормовой ветер, морозы и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных
14:59
Дмитрий Кулеба
Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов
14:52
Военные корабли Китая провели учения в трех морях
14:43
Дмитрий Кулеба
Разговор был непростой, но "красных линий" не пересекли, - Кулеба о переговорах советников в Берлине
14:35
Число жертв циклона "Бацирай" на Мадагаскаре возросло до 111 человек
14:23
Дмитрий Кулеба
"Ответа только от Украины недостаточно": Кулеба о блокировании РФ Черного и Азовского морей и необходимости подключить международных партнеров
14:17
В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в ЕС
14:15
Андрей Ермак
Ермак: Работу Нормандского формата разблокировали, теперь переговоры будут проходить часто
14:13
Ее выпустили из тюрьмы, - тренер сборной Украины по биатлону о выздоровлении олимпийской чемпионки от коронавируса
14:00
Дискуссия Киевского форума по безопасности "Как быть с Минскими договоренностями". ПРЯМОЙ ЭФИР
13:58
Почти 40 тыс. привитых подростков оформили карточку "еПоддержка", более 1 млн грн потратили на школьные принадлежности
13:50
Роналду продолжает думать о своем будущем, вскоре он проведет переговоры с агентом и МЮ
13:49
Защищая Петра Порошенко, мы защищаем демократию и себя в Украине, - Федина
13:33
В Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов
13:33
Подрывали машины украинских военных: в Луганской области обнаружили арсенал с боеприпасами оккупантов
13:31
Чехия планирует продолжить поставлять Украине оружие
13:13
Финляндия продлила карантинные ограничения на въезд в страну до 13 марта
13:09
Из Украины депортировали вора в законе из санкционного списка СНБО
12:55
"Дело Хизб ут-Тахрир": в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV