САП открыла производство после расследования журналистов о главе Днепропетровской ОВА

Эту информацию опубликовали журналисты "Схем" .

После публикации журналистских расследований о прямой связи между главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко и компанией, на которую глава с марта направил уже полтора миллиарда бюджетных денег на восстановление дорог в области.

Прокуроры открыли уголовное производство по злоупотреблению властью или служебным положением и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что Резниченко, ныне не подозреваемый или обвиняемый.

2 ноября "Схемы" опубликовали расследование, в котором рассказали, что частная фирма "Стройинвест Инжиниринг", присвоившая уже полтора миллиарда гривен на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства. Часть компании записана на Яну Хланту – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре.

Журналисты выяснили, что она близка Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.

"Другая половина компании, осваивающая миллиарды во время активной фазы войны, через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях. Из-за войны государственные контракты и размеры смет не публикуются, поэтому "Схемы" самостоятельно проанализировали финансово-хозяйственную деятельность "Стройинвест Инжиниринг", и обнаружили, что главный подрядчик Днепропетровской ОВА прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам", - говорится в расследовании.

Отдельно "Схемы" обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой прокомментировать расследуемые факты, ведь именно ОП координирует процесс восстановления инфраструктуры по Украине.

На что получили ответ о невозможности предоставления информации и отсрочки рассмотрения запроса до окончания военного положения. Также отметили, что "офис Президента Украины не является распорядителем средств местных бюджетов", и этот вопрос "находится в компетенции местных властей и профильных министерств".