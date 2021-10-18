САП обжалует оправдательный приговор экс-министру инфраструктуры Омеляну

Об этом передает пресс-служба САП.

"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции. Как уже сообщалось, бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет . Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

"Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - говорится в сообщении.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

"Вместе с тем сообщаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - добавили в САП.

Напомним, Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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