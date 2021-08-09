САП обжаловала домашний арест Чауса
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда круглосуточный домашний арест экс-судьи Николаю Чаусу
Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформу.
"САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, он пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .
- 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
- 4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .
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