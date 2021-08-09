САП обжаловала домашний арест Чауса

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформу.

"САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, он пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .

3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .