САП направила в суд дело по бывшей эксперта госпредприятия, причастной к незаконной передаче трубопровода "Самара-Западное направление"

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.



По данным следствия, заместитель директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" действовала в интересах частной компании ООО "Прикарпатзападтранс", фактически владеющей нефтепродуктопроводом "Самара-Западное направление".



Она составила заведомо недостоверное заключение, которое в дальнейшем стало основанием для принятия в августе 2017 года Хозяйственным судом Ривненской области решения об отказе в признании права собственности на указанный объект за государством.



Действия бывшей эксперта квалифицировали по ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги; введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).



Досудебное расследование по делу экспрета закончено, а обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

Напомним, в 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области передал право собственности на этот трубопровод Фонду госимущества Украины. Позже это решение было подтверждено апелляционным судом. После обращения СБУ в 2013 году Институт государства и права имени Корецкого НАНУ провел научно-правовую экспертизу, подтвердившую, что этот трубопровод является государственной собственностью Украины, которую неправомерно присвоила Россия в 1993 году.

В 2017 году Хозяйственный суд Ривненской области повторно рассмотрел дело об установлении владельца трубопровода в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Сообщалось, что основанием для этого явился результат новой экспертизы. Тогда суд отменил свое решение от 2011 года и отдал право собственности на нефтепровод "Прикарпатье западтрансу". В 2018 году решение утвердил Верховный суд Украины.

По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороне 19 февраля 2021 года санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, на Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Также решением СНБО наложены санкции против "Прикарпатзападтранса", эксплуатирующего трубопровод "Самара-Запад".

Напомним, 21 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о возвращении в государственную собственность 1433 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

24 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть нефтетрубопровода "Самара-Западное направление".

12 апреля АРМА заявило, что на управление так называемой трубой Медвечука - участком нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - претендуют две компании.