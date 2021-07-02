САП направила в суд дело Гладковского о нанесении государству 17,4 млн грн убытков

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.



"На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что экс высокопоставленный чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в который он и близкие к нему лица имеют долю собственности. Речь идет об автомобильной компании "Богдан Моторс".



Отмечается, что обвиняемый обеспечил неисключение из оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за бюджетные средства грузовых автомобилей повышенной проходимости "Богдан 6317" у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав "Богдан Моторс". Так, хотя эти машины не соответствовали требованиям правительства из-за недостаточного уровня локализации, компания все равно получила заказ.



Отмечается, что компания согласилась довести уровень локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его повышения до 30% в течение трех лет, однако не выполнила эти условия, незаконно переведя расходы по увеличению уровня локализации на бюджет.



Кроме того, правоохранители выяснили, что договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако, вопреки условию, цена за товары была увеличена, и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента ведомства ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. Это привело к незаконной переплате фирме 17,44 млн грн.



В САП также напомнили, что в октябре правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО, а в апреле 2020 года - экс-заместителю министра обороны и директору департамента Минобороны.