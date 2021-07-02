САП направила в суд дело Гладковского о нанесении государству 17,4 млн грн убытков
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дело в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны о нанесении ущерба государству на общую сумму 17,4 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.
"На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что экс высокопоставленный чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды компанией, в который он и близкие к нему лица имеют долю собственности. Речь идет об автомобильной компании "Богдан Моторс".
Отмечается, что обвиняемый обеспечил неисключение из оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за бюджетные средства грузовых автомобилей повышенной проходимости "Богдан 6317" у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав "Богдан Моторс". Так, хотя эти машины не соответствовали требованиям правительства из-за недостаточного уровня локализации, компания все равно получила заказ.
Отмечается, что компания согласилась довести уровень локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его повышения до 30% в течение трех лет, однако не выполнила эти условия, незаконно переведя расходы по увеличению уровня локализации на бюджет.
Кроме того, правоохранители выяснили, что договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако, вопреки условию, цена за товары была увеличена, и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента ведомства ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. Это привело к незаконной переплате фирме 17,44 млн грн.
В САП также напомнили, что в октябре правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО, а в апреле 2020 года - экс-заместителю министра обороны и директору департамента Минобороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное