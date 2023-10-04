САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн

Об этом сообщил Укринформ заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

"САП будет ходатайствовать об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн гривен залога", - сказал он.

Кроме того, прокурор будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 5 млн гривен залога и для главы Департамента инфраструктуры Сумского горсовета, добавил Синюк.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.