САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Высший антикоррупционный суд арестовать мэра Сум Александра Лысенко с правом внесения 10 млн грн залога
Об этом сообщил Укринформ заместитель руководителя САП Андрей Синюк.
"САП будет ходатайствовать об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн гривен залога", - сказал он.
Кроме того, прокурор будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 5 млн гривен залога и для главы Департамента инфраструктуры Сумского горсовета, добавил Синюк.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 2 октября НАБУ и СБУ задержали мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города, которые набито требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса. 3 октября чиновникам объявили подозрение .
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