Санкций ЕС и США избежали 7 руководителей банков, обслуживающих российский ОПК

Об этом сообщила группа аналитиков Trap Aggressor, занимающаяся мониторингом введенных санкций против России.

Под лупой аналитиков – руководители АО "Газпромбанк", АО АКБ "Новикомбанк", ОАО "АБ "Россия", АО "Россельхозбанк", АО "Дальневосточный банк", АО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и ПАО "Банк "Санкт- Петербург".

В частности, под санкции Евросоюза не попали: Борис Листов (глава правления "Россельхозбанка"), Дмитрий Лебедев (глава Совета директоров "АБ "Россия"), Андрей Акимов (глава правления АО "Газпромбанк"), Елена Георгиева (глава Правления АО АКБ Новикомбанк"), Александр Савельев (глава Правления ПАО "Банк "Санкт-Петербург"), Дина Маликова (президент АО "Всероссийский Банк Развития Регионов") и Сергей Маринин (президент АО "Дальневосточный банк").

Санкции США не коснулись Бориса Листова, Александра Савельева, Дины Маликовой и Сергея Маринина.

А под украинские санкции не попали восемь руководителей, среди которых Листов, Лебедев, Георгиева, Савельев, Маликова, Маринин, а также Герман Греф (глава правления ПАО "Сбербанк России") и Петр Фрадков (глава ПАО "Промсвязьбанк"). Два последних банка также обслуживают российскую "оборонку".

Как разъясняют аналитики Trap Aggressor, "Новикомбанк" является дочерней компанией оборонной государственной корпорации Ростех и играет одну из ключевых ролей в агрессии против Украины, а через "Газпромбанк" Министерство обороны РФ выплачивает заработную плату и "боевые" выплаты российским военнослужащим. При этом руководители этих банков не находятся под европейскими санкциями.

В общей сложности российское законодательство содержит перечень из 10 банков, уполномоченных обслуживать участников государственного оборонного заказа: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Всероссийский банк развития регионов", "Россельхозбанк", "Новикомбанк", "Банк "Санкт-Петербург" , "Россия", "Дальневосточный банк" и "Промсвязьбанк". Поскольку эти банки уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа, а потому являются стратегически важными для правительства России. Банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство России впоследствии компенсирует им эти средства Также такие банки нужны для открытия у них отдельных счетов и осуществления расчетов по ДОЗ.

14 июня российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от международной платежной системы SWIFT

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