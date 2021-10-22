Санкционный список криминалитета: Монастырский назвал ошибки, которые допустили относительно 108 человек

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР, передает Еспресо.TV.

"Относительно технических исправлений, которые были осуществлены СНБО. Действительно, МВД была проведена оценка выполнения санкций и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности латиницей. Там, где определенные буквы не соответствовали тем данным, которые имеются в заграничных паспортах этих граждан. Где была изменена или не соответствовала дата рождения, где было указано другое гражданство", - заявил Монастырский.

По его словам, всего таких технических исправлений было сделано 108.

"Ни в коем случае не были исключены эти лица, криминальные авторитеты и часть это воры в законе. Это и приведет к тому, что санкции будут действовать более активно, эффективно. Эти все ошибки были переданы в Нацбанк и банковские учреждения для того, чтобы были заблокированы счета этих лиц в случае, если они не были заблокированы из-за этих технических неточностей", - сообщил глава МВД.

Монастырский отметил, что была проведена служебная проверка, в результате чего был уволен целый ряд лиц из Нацполиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.





Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в решении Совбеза было сделано 108 ошибок по введению санкций против криминальных авторитетов и что это была ошибка МВД.

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