Санкционное ведомство США проверяет связанный с РФ бизнес Raiffeisen Bank

Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что OFAC обратилось в австрийскую финансовую группу с просьбой предоставить детали деятельности в России, Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов.

Также отмечается, что американское ведомство попросило ответить до февраля, однако юристы Raiffeisen Bank International договорились о продлении этих сроков, обязавшись ответить на запрос в трех частях - начале апреля, в мае и июне.

Raiffeisen сообщил Reuters, что "полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а проверкой процессов соблюдения санкционного режима".

В частности, известно, что до сих пор Raiffeisen не находится под санкциями ни одной из стран Запада, но запрос от OFAC вызывает обеспокоенность европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за банком, поскольку это может в конечном итоге привести к санкциям.

Raiffeisen Bank International является одним из двух иностранных банков в России, которые в списке российского Центробанка названы системно важными кредитными учреждениями.