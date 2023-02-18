Санкционное ведомство США проверяет связанный с РФ бизнес Raiffeisen Bank
Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что OFAC обратилось в австрийскую финансовую группу с просьбой предоставить детали деятельности в России, Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов.
Также отмечается, что американское ведомство попросило ответить до февраля, однако юристы Raiffeisen Bank International договорились о продлении этих сроков, обязавшись ответить на запрос в трех частях - начале апреля, в мае и июне.
Raiffeisen сообщил Reuters, что "полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а проверкой процессов соблюдения санкционного режима".
В частности, известно, что до сих пор Raiffeisen не находится под санкциями ни одной из стран Запада, но запрос от OFAC вызывает обеспокоенность европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за банком, поскольку это может в конечном итоге привести к санкциям.
Raiffeisen Bank International является одним из двух иностранных банков в России, которые в списке российского Центробанка названы системно важными кредитными учреждениями.
- 30 января стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник, 30 января, снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI.
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