"Санкционное турне": Кулеба рассказал о мерах США, ЕС и стран G7 по сдерживанию Путина и поддержке Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что после признания Россией самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" Украина начала активную дипломатическую работу, которая уже показывает свои результаты
Об этом Кулеба сказал в своем обращении.
"Вся часть моего зарубежного визита – коротко можно ее назвать "санкционное турне". На всех встречах – и в Мюнхене, и в Брюсселе, и в Вашингтоне – ключевой темой были санкции. И вы видите, что есть конкретные результаты. Плодотворно пообщались с министрами". иностранных дел "Группы семи" в Мюнхене, после чего во всех мессенджерах мы были на связи, обсуждали кто, что, куда, как, и вы видите, что ряд стран "Группы семи" применили односторонние санкции, а остальные присоединились к санкциям ЕС", - рассказал Кулеба.
Глава МИД упомянул и о санкциях ЕС против России, и о двух решениях Соединенных Штатов Америки. По словам Кулебы, первая волна санкций уже прошла. И это, как он отмечает, конкретный вклад в сдерживание президента Владимира Путина.
Другой важной темой переговоров было снабжение Украины вооружением.
"Отдельно отмечу решение о прекращении сертификации "Северного потока-2". Помните, сколько раз нам говорили, прекратите бороться, у вас ничего не получится, кто вы такие, чтобы мешать России и Германии делать свои дела. Но мы верили всегда, что мы победим. И вчера вы увидели, что невозможно возможно. Если делать правильное дело и если верить в свою победу", - заявил Кулеба.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания . Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России по признанию "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
- Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Генассамблеи ООН 23 февраля, в повестку дня которой войдет вопрос ситуации безопасности в Украине, ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.18
Покупка 29.18Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 33.05Продажа 34.02
- Актуальное
- Важное