"Санкционное турне": Кулеба рассказал о мерах США, ЕС и стран G7 по сдерживанию Путина и поддержке Украины

Об этом Кулеба сказал в своем обращении.



"Вся часть моего зарубежного визита – коротко можно ее назвать "санкционное турне". На всех встречах – и в Мюнхене, и в Брюсселе, и в Вашингтоне – ключевой темой были санкции. И вы видите, что есть конкретные результаты. Плодотворно пообщались с министрами". иностранных дел "Группы семи" в Мюнхене, после чего во всех мессенджерах мы были на связи, обсуждали кто, что, куда, как, и вы видите, что ряд стран "Группы семи" применили односторонние санкции, а остальные присоединились к санкциям ЕС", - рассказал Кулеба.



Глава МИД упомянул и о санкциях ЕС против России, и о двух решениях Соединенных Штатов Америки. По словам Кулебы, первая волна санкций уже прошла. И это, как он отмечает, конкретный вклад в сдерживание президента Владимира Путина.



Другой важной темой переговоров было снабжение Украины вооружением.



"Отдельно отмечу решение о прекращении сертификации "Северного потока-2". Помните, сколько раз нам говорили, прекратите бороться, у вас ничего не получится, кто вы такие, чтобы мешать России и Германии делать свои дела. Но мы верили всегда, что мы победим. И вчера вы увидели, что невозможно возможно. Если делать правильное дело и если верить в свою победу", - заявил Кулеба.



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