Санкции Запада для Беларуси должны быть максимально жестокими, - белорусский дипломат

Павел Латушко, политик, дипломат (Беларусь) в эфире телеканала Еспресо.TV. высказал мнение о необходимости жестких санкций со стороны Запада в Беларусь.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в интервью Reuters 10 марта заявил, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта.

ЕС 9 марта ввел санкции против еще 160 россиян и отключил от SWIFT три белорусских банка

"Я раньше говорил, что Лукашенко является полезным идиотом для путина. Он фактически находился в прямом управлении кремля и выполнял все поручения, которые давал ему кремль и лично путин. Сейчас ситуация изменилась, сегодня Лукашенко выигрывает в этой ситуации и получает профити. Первое, что ему удалось получить от путина цену на газ 120 долларов, снизить стоимость цены на нефть для переработки на белорусских предприятиях, открыть для белорусских товаров рынок России, перенести выплаты долговых обязанностей российской федерации на этот год – все это оплата за верность и верность путину" , – сказал он.Дипломат отметил: "С другой стороны, мы видим ошибку Запада, которую он допустил в 2020 и 2021 годах и он снова не применяет к Лукашенко максимально жестокие санкции аналогичные утвержденным к россии. Это дает возможность создания офшора в виде Беларуси для товаров на российском рынке. К примеру, Apple телефоны невозможно купить у россии, а в Беларуси возможно. То есть от мелких продаж до финансовых операций возможно будет делать через Беларусь"Латушко подчеркивает, что важно настаивать и ставить подобные условия санкций для Беларуси.