Санкции являются единственным языком, который понимает Путин, - МИД Польши
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что страны Запада должны решительно проводить переговоры с Россией и быть готовыми к ужесточению санкций
Об этом в эфире Польского радио.
"Если вести переговоры, то это нужно делать решительно… Если Россия не откажется от своих агрессивных действий, то санкции должны продолжаться и усиливаться. Это единственный язык, который понимает Путин", - заметил Яблонский.
По его словам, сейчас на Западе будут появляться мнения, мол, Россию нужно выслушать, понять ее позицию. Однако пока РФ не перестанет нарушать международное право и не откажется от оккупации части Украины, ее нельзя признавать рациональным партнером.
Яблонский отметил, что ключевым для Запада является выполнение обязательств, касающихся солидарности с Украиной.
"Украина с 2014 года, де-факто уже восемь лет, находится в состоянии войны. Даже если она менее интенсивна, чем в 2014 году, там все еще происходят столкновения, погибают люди. Если мы обязались, что будем поддерживать и гарантировать независимость Украины, то не можем сейчас отказываться от этих обязательств только потому, что Путин нас чем-то напугал", - сказал замглавы МИД Польши.
Он считает, что такие обязательства со стороны Запада являются важнейшим вопросом, и Польша и другие страны Центрально-Восточной Европы надеются, что они будут соблюдены.
- Напомним, ранее глава Комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф отметил, что вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции".
- Шифф заявил, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины повлечет за собой приближение Североатлантического альянса к границам РФ.
- Также Великобритания предупредила Кремль о работе над санкциями, направленными против финансового сектора Российской Федерации, если она вторгнется в Украину.
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