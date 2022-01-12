Санкции являются единственным языком, который понимает Путин, - МИД Польши

Об этом в эфире Польского радио.

"Если вести переговоры, то это нужно делать решительно… Если Россия не откажется от своих агрессивных действий, то санкции должны продолжаться и усиливаться. Это единственный язык, который понимает Путин", - заметил Яблонский.

По его словам, сейчас на Западе будут появляться мнения, мол, Россию нужно выслушать, понять ее позицию. Однако пока РФ не перестанет нарушать международное право и не откажется от оккупации части Украины, ее нельзя признавать рациональным партнером.

Яблонский отметил, что ключевым для Запада является выполнение обязательств, касающихся солидарности с Украиной.

"Украина с 2014 года, де-факто уже восемь лет, находится в состоянии войны. Даже если она менее интенсивна, чем в 2014 году, там все еще происходят столкновения, погибают люди. Если мы обязались, что будем поддерживать и гарантировать независимость Украины, то не можем сейчас отказываться от этих обязательств только потому, что Путин нас чем-то напугал", - сказал замглавы МИД Польши.

Он считает, что такие обязательства со стороны Запада являются важнейшим вопросом, и Польша и другие страны Центрально-Восточной Европы надеются, что они будут соблюдены.

