Санкции в действии. В России массово увольняют пилотов и бортпроводников

Об этом сообщает российское телеграмма-издание "База".

Из авиакомпании Royal Flight (перевозчик туроператора "Коралл тревел") планируют уволить около 250 человек. Им уже начали поступать сообщения о явке для сокращения.

Также увольнения коснутся и экипажей Azur Air (перевозчик "Анекс тур"), большая часть которых находится в простое с марта. По информации издания, в авиакомпании под сокращение попадут около 200 пилотов.

Сокращения, вызванные санкциями, будут относиться как к другим пилотам, так и к командирам воздушных судов, летающих на "Боингах" 737 и 777. Эти самолеты вернули лизингодателю и экипажей просто оказалось очень много. Переучивать на другие типы самолетов их не будут, потому что уже есть готовые команды.

Авиакомпании продолжат выполнять оставшиеся рейсы на "Боингах" 757 и 767 — их полностью выкупили или перевели в российский реестр.

По информации телеграмм-канала "Авиаторщина", в авиакомпании Royal Flight под сокращение попадут все пилоты, кроме командиров эскадрилий, а в Azur Air - почти все пилоты однотипники (с допуском на один тип самолета Boeing 737, 757) и имеющие допуск на 757/767, а также до половины штата бортпроводников.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Как рассказал совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев, широкомасштабная агрессия России и санкции привели к закрытию курортных направлений к Черному и Азовскому морям, а также в Крым, что дополнительно уменьшило пассажиропоток еще на 40%, привели к банкротствам авиакомпаний и изоляции, которая может занять 5-6 лет. Также в результате ограничений Москва стала пунктом, откуда некуда лететь, а для выживания российские аэропорты и авиакомпании должны полагаться сами на себя.

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