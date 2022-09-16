Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters
Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине, существенно сократился выпуск крылатых ракет
Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО.
"Им (российским заводам, - ред.) все больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.
По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.
"Насколько нам известно, россияне все еще имеют значительную промышленную базу и способны производить много боеприпасов. И у них еще много боеприпасов", - добавил он.
- 16 сентября оперативное командование "Юг" заявило, что Россияне резко увеличили количество крылатых ракет в Черном море. Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 14 кораблей и катеров, которые маневрируют в защищенном от ракет районе вдоль южного побережья Крымского полуострова.
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