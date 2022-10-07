Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Украинские санкции должны быть против РФ и российских граждан, прежде всего российских олигархов, бизнесменов, столь масштабными, чтобы о них заговорили западные медиа и таким образом начали подталкивать наших партнеров к более активным действиям. Нет ничего удивительного в том, что каждый пакет санкций принимается сложнее, потому что они бьют не только по России, но и по странам, которые эти санкции налагают", – сказал Евгений Магда.

Политолог подчеркнул, что Европейский Союз полностью поддерживает Украину, предоставляя ей материальные ресурсы для закупки оружия для борьбы против российской военной агрессии.

"ЕС без того оказывает Украине беспрецедентную поддержку впервые в истории, предоставил 2,5 млрд евро на закупку Украиной оружия и вообще демонстрирует достаточно принципиальную позицию, однако очевидно, что 9-й пакет санкций должен быть и должна быть прямая корреляция между действиями России. То есть хорошо, что 8-й пакет принят настолько быстро после незаконного решения, после псевдореферендума, после всего этого шабаша в Кремле по поводу кражи украинских территорий. Это информационно хорошо. Но как это экономически отражается на России?" - отметил он.

Евгений Магда убежден, что Украина должна показывать пример другим государствам по введению максимально жестких санкций против России.

"Санкции должны быть такими, чтобы Россия утратила возможность даже думать о том, что она может эти два пакета обходить и она может игнорировать это. И Украина в этом плане должна быть ориентиром, если она не может быть локомотивом, потому что не является членом ЕС". На мой взгляд, это все прозрачные факты", - добавил он.

Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

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