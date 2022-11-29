Об этом в Твиттере написала посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Санкции и экспортный контроль уже ухудшили способность Москвы реализовать свой имперский план - несмотря на увеличение атак России на инфраструктуру, координатор по санкциям госдепа США О'Брайен приехал в Украину, чтобы обсудить дополнительные меры по усилению давления на Россию", - написала Бринк.

Напомним, в Эстонии в рамках санкций ЕС заморозили российские активы на десятки миллионов евро.

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