Санкции США против Тупицкого - сигнал стоящим за блокированием КСУ силам - политолог Кулик

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Мы все прекрасно понимаем, что господин Тупицкий это рафинированный образ проблем в украинской судебной системе. То, что он не арестован и нет приговора в судах - это проблема именно судопроизводства. Конфликт Зеленского и Конституционного суда начался не вчера и это не просто конфликт институций. Это претензия к КСУ. Он после позорных решений 2010 года (возвращение к первой редакции Конституции, которое предоставило больше власти Януковичу, - ред.) себя не перезапустил как новый институт", - сказал Кулик.



По его мнению, чем скорее будет перезапущен КСУ, тем лучше для Украины и отношений с Западом.



"Можно сколько угодно говорить о неправовом способе перезапуска КСУ. О незаконных решениях, которые я тоже считаю неправильными, но у президента Зеленского нет другого инструментария. Можно подождать до марта, пока закончится каденция у некоторых судей. А можно через правоохранительную систему доказать вину господина Тупицкого. Доказательства, о которых говорят правозащитники, адвокаты, судебный корпус, инсайдеры - все говорят, что на господине Тупицком негде клейма ставить", - заявил Кулик.



Он считает, что отсутствие работы КСУ – это не вопрос личного конфликта Тупицкого с Зеленским.



"Есть судьи там, которые представляют интересы финансово-промышленных групп и группы находятся в определенном оппонировании к господину Зеленскому и заинтересованы в том, чтобы КСУ был заблокирован. Когда Запад налагает санкции на господина Тупицкого, это не только сигнал ему и судьям КСУ о чем-то, а сигнал тем силам, которые стоят за блокировкой КСУ", - подытожил политолог.

США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.