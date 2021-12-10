Санкции США против Тупицкого - сигнал стоящим за блокированием КСУ силам - политолог Кулик
Политолог Виталий Кулик считает, что конституционный кризис не лежит в плоскости личного конфликта президента Украины Владимира Зеленского и отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Мы все прекрасно понимаем, что господин Тупицкий это рафинированный образ проблем в украинской судебной системе. То, что он не арестован и нет приговора в судах - это проблема именно судопроизводства. Конфликт Зеленского и Конституционного суда начался не вчера и это не просто конфликт институций. Это претензия к КСУ. Он после позорных решений 2010 года (возвращение к первой редакции Конституции, которое предоставило больше власти Януковичу, - ред.) себя не перезапустил как новый институт", - сказал Кулик.
По его мнению, чем скорее будет перезапущен КСУ, тем лучше для Украины и отношений с Западом.
"Можно сколько угодно говорить о неправовом способе перезапуска КСУ. О незаконных решениях, которые я тоже считаю неправильными, но у президента Зеленского нет другого инструментария. Можно подождать до марта, пока закончится каденция у некоторых судей. А можно через правоохранительную систему доказать вину господина Тупицкого. Доказательства, о которых говорят правозащитники, адвокаты, судебный корпус, инсайдеры - все говорят, что на господине Тупицком негде клейма ставить", - заявил Кулик.
Он считает, что отсутствие работы КСУ – это не вопрос личного конфликта Тупицкого с Зеленским.
"Есть судьи там, которые представляют интересы финансово-промышленных групп и группы находятся в определенном оппонировании к господину Зеленскому и заинтересованы в том, чтобы КСУ был заблокирован. Когда Запад налагает санкции на господина Тупицкого, это не только сигнал ему и судьям КСУ о чем-то, а сигнал тем силам, которые стоят за блокировкой КСУ", - подытожил политолог.
- США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.
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