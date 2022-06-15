Санкции США против России могут повлиять на пенсии американцев, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, если придется списывать инвестиции, первое, что окажется под основным ударом, – это пенсии рядовых американцев.

Фонд PIMCO имеет активы в несколько триллионов долларов. В таком случае Россия сможет оставить себе валютные резервы, которые в другой ситуации были бы направлены на выплаты Запада.

Недавно заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил , что российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от войны РФ с Украиной. По его словам, в настоящее время в интересах Владимира Путина, чтобы западный мир занимался другими проблемами, а общество устало от войны в Украине.

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