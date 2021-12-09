Санкции США против РФ вряд ли коснутся энергетического сектора, - CNN

Об этом передает CNN.

Отмечается, что Вашингтон учитывает, какое влияние эти санкции будут оказывать на мировую экономику и цены на бензин в США.

"Мы не собираемся делать все из этого сразу. Меры против энергетического сектора - это самый экстремальный вариант на случай, если это будет необходимо", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.

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