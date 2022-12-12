Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Степан Берко.

"Наложение персональных санкций правительством США - это очень четкий сигнал не для Вовка, а для тех, кто вокруг него, в частности украинской власти. Это означает, что это лицо токсично и любые отношения с ним, любые и бизнес-отношения будут преследоваться правительством США. Я также думаю, это о том, как власти должны действовать дальше с таким судом, как Окружной административный суд города Киева, возглавляемый Волком", - отметил он.

По мнению Берко, это четкий сигнал, что нельзя тянуть дальше с решением вопроса по этому суду.

"Законопроект о ликвидации этого суда уже 1,5 года в парламенте и не рассматривается. Я считаю, что это сигнал американского правительства о том, куда должны двигаться украинские власти с вопросом ОАСК, что в условиях полномасштабной войны наращивает актуальность каждый день", - подытожил. юрист.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева

9 декабря 2022 года Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.