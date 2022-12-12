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Санкции США против главы ОАСК Вовка - это сигнал властям, что нельзя медлить с вопросом этого суда, - юрист Берко

12 декабря, 2022 понедельник
12:17
Общество Судья ОАСК Павел Вовк

Санкции США против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - сигнал украинским властям, что не стоит затягивать процесс ликвидации учреждения

Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Степан Берко.

"Наложение персональных санкций правительством США - это очень четкий сигнал не для Вовка, а для тех, кто вокруг него, в частности украинской власти. Это означает, что это лицо токсично и любые отношения с ним, любые и бизнес-отношения будут преследоваться правительством США. Я также думаю, это о том, как власти должны действовать дальше с таким судом, как Окружной административный суд города Киева, возглавляемый Волком", - отметил он.

По мнению Берко, это четкий сигнал, что нельзя тянуть дальше с решением вопроса по этому суду.

"Законопроект о ликвидации этого суда уже 1,5 года в парламенте и не рассматривается. Я считаю, что это сигнал американского правительства о том, куда должны двигаться украинские власти с вопросом ОАСК, что в условиях полномасштабной войны наращивает актуальность каждый день", - подытожил. юрист.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.
  • 13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева
  • 9 декабря 2022 года Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Украина
США
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