Санкции сейчас очень умеренные, Путину оставляют шансы сохранить лицо, – инвестбанкир Фурса

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Санкции, которые сейчас введены, они исключительно лайтовые. Они сейчас очень умеренные, потому что Запад наверняка оставляет шансы Путину сохранить лицо. Если он просто признает "Л/ДНР" и там все затихает, то это способ сохранить лицо после того, как он получил отпор после своего ультиматума", - сказал Фурса.



По его мнению, эти санкции не несут особого вреда для экономики России.



"Британия ввела санкции против пяти рядовых банков, названия которых мало кому известны. Пока это формальные санкции, учитывая, что если все сейчас успокоится: "Все хорошо, двигаемся дальше", - добавил инвестбанкир.



Фурса прокомментировал остановку германской сертификации "Северного потока-2".



"Это болезненный удар по амбициям Путина и эго. На экономику - это не очень влияет, потому что транзитировать газ можно по украинской трубе. Финансы РФ от этого не страдают. Это показательный шаг, направленный на амбции, приостановку сертификации. Показано, что если вы будете себя вести плохо, этот газопровод не заработает, но не исключено, что РФ вернется к конструктивным шагам, затем его можно восстановить", - подытожил он.





22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов.

В ответ на действия России министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2".