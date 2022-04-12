ЕС, кроме санкций, должен оказать немедленную помощь для обороны Украины, - Боррель
Весь мир осознает, что Россия может осуществить новую масштабную атаку на востоке Украины, при этом в ЕС понимают, что уже примененные санкции не смогут немедленно остановить путинскую "машину войны", хотя и значительно сокращают ресурсы кремля для ее финансирования.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Люксембурге по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает Укринформ.
"Война, которая продолжается сейчас, и битва, которая может произойти в следующие дни или недели, - произойдут с нашими санкциями или без них, поскольку санкции оказывают эффект только в среднесрочной перспективе. В течение нескольких следующих дней или недель военная машина россии... будет иметь те же ресурсы, что и сейчас. И они (РФ. - Ред.) будут продолжать эту войну. Поэтому мы должны сосредоточиться на немедленных краткосрочных мерах оборонного характера", - пояснил он.
По словам Борреля, сегодня министры иностранных дел ЕС подробно обсудили возможность ужесточения санкций против России, включая отказ от импорта нефти и газа, проанализировали зависимость разных стран ЕС от российских энергоресурсов и пути ее преодоления.
В то же время, отметил он, страны ЕС должны сосредоточить внимание на неотложных потребностях Украины для отражения российского наступления.
"Это не значит, что мы должны прекратить все остальное (в контексте санкций. - Ред.). Но не нужно питать никаких иллюзий - если вы остановите поставки газа сегодня, это не остановит российскую армию, которая будет вести войну в течение нескольких следующих недель. Мы должны оказать помощь сейчас для обороны (Украины. - Ред.), на которую мы рассчитываем", - подытожил Боррель.
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