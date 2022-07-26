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Санкции работают. Еще как работают!

26 июля, 2022 вторник
13:44
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Российская экономика прогибается под тяжестью санкций. Останавливаются заводы, производство которых зависит от импортных комплектующих. Цены на нефть для Индии и Китая снизились, то же будет и с газом

На днях, выступая перед венгерской молодежью в Беилле-Тушнад в Румынии, Виктор Орбан выразил свое политическое кредо: война в Украине разразилась, потому что Россия не получила от Запада гарантий безопасности, западные санкции неэффективны, Украина не выиграет войну, поэтому говорить о мире должны американцы и россияне, потому что Европа уже ничего не значит в мировой политике. НАТО мощнее России, поэтому разговоры о планах России атаковать Альянс и Союз – это украинская пропаганда.

Польза для нас заключается в том, что Орбан произнес все то, что не дает покоя России. Она все еще мечтает о "равноправном договоре" с американцами, но это для храбрости и поддержки дисциплины среди своих вассалов и "Russlandversteher" (поддерживающих Россию). Потому что Россия проиграет полностью. Благодаря западной помощи украинская армия перешла к контратаке на Юге и в ближайшее время может освободить Херсон. Санкции работают и становятся все острее. Им нет конца, потому что ЕС как раз согласовал их седьмой пакет.

Канцлер Олаф Шольц объявил в материале, что больше нет зависимости от российской нефти и газа. И что немцы готовы к тяжелой зиме, а их экономика, по сути, переходит на военные рельсы, если бы из России не пришел ни один кубический метр газа. Поражением закончилась и политика надежды на то, что "тесные экономические связи и взаимная зависимость принесут стабильность и безопасность одновременно". Не принесли, потому что в Кремле империалистическое и колониальное мышление.

В начале шестого месяца войны в Украине такие утверждения должны быть очевидными, но нет. Некоторые уважаемые люди до сих пор пишут, что санкции приносят больше вреда, чем пользы, их цена для Европы выше, чем для России. Они "всем сердцем" на стороне Украины, которая должна получить максимум оружия, но "экономика руководствуется другими правилами".

Не руководствуется, потому что политика имеет на нее фундаментальное влияние. Это урок, который в Польше должны понимать с закрытыми глазами, потому что достаточно обратиться к нескольким примерам совсем рядом. Ямальский газопровод должен быть сугубо коммерческим проектом, но его "коммерчество" закончилась на вопросе оптоволокна, которое шло параллельно и на который Газпром хотел иметь эксклюзивное право. И на вопросе "переключателя" (газопровода, который соединял Ямал с украинской сетью газопроводов) в Украине.

Немцы, особенно СДП канцлера Шольца, до конца утверждали, что "Северный поток - 2" – "чисто коммерческая" инвестиция, хотя уже летом прошлого года россияне ударили по ЕС сокращением газовых поставок, чтобы Европа "не вмешивалась", когда Россия пойдет на Украину со всей армией . И представьте себе, что были такие, кто из кожи вон лез, чтобы обосновывать "преимущества", которые должна получить Польша, если проведет свою ветку к этому газопроводу. Вместо диверсификации источников и строительства газового терминала в Свиноуйске.

Российская экономика прогибается под тяжестью санкций. Останавливаются заводы, производство которых зависит от западных и азиатских комплектующих. Цены на нефть для Индии и Китая снизились, потому что на других рынках становится все сложнее их продать. То же будет и с газом, потому что шантаж прекращением его поставки уже не действует.

Повторяя тезисы российской пропаганды о недостаточных западных гарантиях безопасности для России как причине инвазии в Украину, Орбан показал, насколько короток его поводок, когда так прикажут ему кремлевские правители. В то же время он напомнил, что безопасное, стабильное и выгодное экономическое развитие невозможно в мире, где правят автократы, охваченные манией былого величия своих стран.

"Газета Выборча", 24 июля 2022 года

Россия
Польша
ЕС
газ
Владимир Путин
война с Россией
Виктор Орбан
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