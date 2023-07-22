Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Санкции против ядерной отрасли РФ могут вынудить вернуться Россию за стол переговоров, - Галущенко

Санкции против ядерной отрасли РФ могут вынудить вернуться Россию за стол переговоров, - Галущенко

22 июля, 2023 суббота
21:00
Война с Россией Герман Галущенко

Первоочередной задачей мира является заставить представителей России покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Для этого необходимо ввести санкции против ядерной отрасли РФ

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС несет страна, которая начала войну, оккупировавшую станцию", - сказал он.

По словам министра, от россиян можно ожидать любого поведения. Они, по его мнению, могут зайти так далеко, как цивилизованный мир позволит им. Он подчеркнул, что главной задачей для мира сейчас является заставить представителей РФ покинуть ЗАЭС.

"Любые игры с атомной энергетикой - это угроза для сотен тысяч людей, которые могут испытать радиоактивное влияние. Это дети, пожилые люди. Очевидно, что нельзя допустить какого-либо инцидента на станции, при определенных сценариях последствия аварии могут ощутить и соседние с Украиной страны", - отметил он.

Он подчеркнул, что необходимо ввести санкции в отношении ядерной отрасли России. По его мнению, они могут стать реальным инструментом и заставят РФ вернуться за стол переговоров по договоренностям о деоккупации Запорожской АЭС.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировав на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что кафиры допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом". Также в тот день стало известно , что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

Территорию оккупированной ЗАЭС также посетил первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

В то же время украинская разведка отмечала , что кафиры продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. Минобороны отмечало минирование врагом технических помещений и машинных залов.

14 июля стало известно, что на ЗАЭС в настоящее время находятся около 500 российских военных и сотрудники Росатома, в том числе используют станцию для обстрела Запорожской и Днепропетровской областей. Позже президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что россияне продолжают минировать ЗАЭС. Также оккупанты используют станцию как свою военную базу.

19 июля ГУР предупредило, что Россия планирует совершить очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции "под чужим флагом". Уже на следующий день сообщалось , что украинский персонал ЗАЭС отказывается запускать четвертый энергоблок, который приказал запустить незаконно назначенное Россией руководство. Поэтому оккупанты привезли на Запорожскую АЭС работников из шести атомных станций России.

ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
Читайте также:
Ллойд Остін
21 июля, 2023 пятница
Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
21 июля, 2023 пятница
РФ заявила, что будет осматривать суда в Черном море
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
21:44
Обновлено
Зеленский инициировал созвать Совет Украина-НАТО по поводу "зернового коридора"
21:38
Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси
21:23
Обновлено
Ответственность за любую попытку обогатиться на военных будет неизбежной, - Зеленский
20:50
Эксклюзив
УПЦ МП под руководством Онуфрия ждет деградация и развал, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:40
В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский
20:37
польша граница
Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу на турнир WTA
20:29
Антон Черепенников
В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
20:14
Польша ожидает увеличения количества российских провокаций после последних заявлений Путина
20:03
OPINION
Прогноз погоды на завтра
20:00
Эксклюзив
Пригожин может захватить власть в Беларуси, - Фейгин
19:57
Эксклюзив
Задержание Гиркина и незадержание Пригожина станет в России одной из проблем, накопление которых может привести к взрыву, - генерал-майор СБУ Ягун
19:21
Эксклюзив
Это страна, которая хочет освободиться от России, и это вызвало большую симпатию: аналитик Умланд о шведской поддержке Украины
19:09
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай после обстрела под Бахмутом
Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ
18:50
У прибывших в Мариуполь строителей из Узбекистана отобрали документы и отправили воевать, - Генштаб
18:44
Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:30
Эксклюзив
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
18:18
парковка
В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
18:17
Эксклюзив
Жители Крыма поняли, что оккупационная администрация не в состоянии их защитить, и задают много вопросов, - представитель президента Ташева
18:04
В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
17:55
Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:22
Эксклюзив
Пентагон
Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
15:57
Пригожин в Беларуси основал фирму, - СМИ
15:42
Обновлено
Россияне ударили по Купянску: погибла женщина
15:31
"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
15:30
Эксклюзив
Цена пяти выстрелов Patriot: для фронта нужно 100 тыс. FPV-дронов в месяц, - соучредитель благотворительного фонда
14:46
В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
14:35
ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
14:31
Ryanair
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
14:26
Эксклюзив
Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV