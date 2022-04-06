Санкции против российских нефти и газа рано или поздно нужно будет вводить, - глава Евросовета Мишель
ЕС готовится к максимальным санкциям в отношении российского бизнеса, в частности, к запрету на импорт нефти и газа
Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель
"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы держать максимальное давление на Кремль. Новый пакет содержит запрет на импорт угля. И я думаю, что рано или поздно понадобятся также меры по нефти, и даже газу", - написал Шарль Мишель.
- Однако пока не все страны готовы поддержать полный запрет на российский импорт угля и нефти, поэтому в ЕС обсуждают альтернативные варианты
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