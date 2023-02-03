1. Риск попасть во вторичные санкции, а также навредить своим евроинтеграционным амбициям волнует Грузию, но все же хочет сохранить всесторонние экономические связи со страной-агрессором. И за эту двойную позицию Грузию подвергают сокрушительной критике.

А вот недавно посетивший Тбилиси австрийский канцлер Карл Негаммер отметил грузинские усилия по внедрению европейского финансового санкционного пакета. Остается наблюдать, насколько основательными будут эти усилия, и не окажется ли этот визит кирпичом в формировании антисанкционной коалиции между Грузией, Австрией и Венгрией, особенно в свете ряда последних совместных заявлений чиновников этих стран.

В то же время всегда сдержанная Япония опубликовала список из 49 российских структур, которым отныне запрещен доступ к широкой номенклатуре японских изделий и технологиям военного и двойного назначения. К тому же замораживается имущество 22 российских компаний и лиц на территории этой дальневосточной страны. Это решение, очевидно, связано с недавними варварскими атаками России против украинских гражданских и гражданской инфраструктуры. Японцы пытаются избежать даже беглой ассоциации с такой отвратительной дикостью. Что ж, дом аригато и все такое!

Всегда сдержанная Япония опубликовала список из 49 российских структур, которым отныне запрещен доступ к широкой номенклатуре японских изделий и технологиям военного и двойного назначения. К тому же замораживается имущество 22 российских компаний и лиц на территории этой дальневосточной страны.

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2. Издание Тайм рассматривает возможные последствия европейского эмбарго на российское дизтопливо и другие вступает в силу 5 февраля продукты нефтепереработки. Это эмбарго подобно своей конструкции уже имеющимся — в отношении нефти и угля, и будет существенно сокращать возможности приобретения российского топлива в самом Евросоюзе, а также будет ограничивать цены реэкспорта российских нефтепродуктов западными компаниями в третьи страны. Это абсолютно логичное дополнение к нефтяному эмбарго, ведь без него появляется стимул к переработке нефти на территории России и ее экспорту в виде горючего продукта с большей добавленной стоимостью. Эксперты считают, что негативный эффект от этого эмбарго будет меньше предыдущих, ведь потребление российского топлива в Европе с начала войны сократилось, а другие игроки, как Саудовская Аравия или Катар, значительно нарастили свои нефтеперерабатывающие возможности. С другой стороны, вред российской экономике тоже будет меньше, потому что, в отличие от других энергоносителей, все избыточное дизтопливо будет с легкостью поглощено российской военной машиной. Правда, не принося жителям Кремля никакой выгоды.

Эксперты считают, что негативный эффект от этого эмбарго будет меньше предыдущих, ведь потребление российского топлива в Европе с начала войны сократилось, а другие игроки, как Саудовская Аравия или Катар, значительно нарастили свои нефтеперерабатывающие возможности.

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3. Среди новостей об обходе западных санкций внимание Foreign Policy и The Economist привлек значительный рост теневого танкерного флота — кораблей, часто меняющих названия владельцев и страны приписки, транспортируя подсанкционную нефть с выключенными транспондерами на кораблях в сомнительном техническом состоянии. Эти методы обхода санкций были отработаны когда-то Ираном и Венесуэлой, а теперь, очевидно, становятся на службу другой агрессивной петрократии России. Эксперты оценивают, что около 16% мирового танкерного флота могут быть вовлечены в тайный вывоз путинского черного золота. Примечательно, что до войны в Украине Россия была одним из основных отбеливателей иранской нефти и транспортеров ее через Каспий в Балтику. Похоже, что Россия будет конкурировать с режимом аятолл за одни и те же ограниченные каналы контрабанды. Следует заметить, что при наличии политической воли у западных государств и основных игроков нефтетранспортного рынка, возможности для преступного и экологически опасного пиратского нефтетранспортирования могут быть если не уничтожены полностью, то, по крайней мере, существенно подавлены.

При наличии политической воли у западных государств и основных игроков нефтетранспортного рынка, возможности для преступного и экологически опасного пиратского нефтетранспортирования могут быть если не уничтожены полностью, то, по крайней мере, существенно подавлены.

Другой громкий скандал разгорается в эти дни в Великобритании. Как утверждает The Guardian, британские финансовые гиганты Barclays и UBS, возможно, были причастны к переправке части состояния подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича. Эта история, вероятно, скоро будет еще громкое продолжение.

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4. Внимание Радио Свободы привлекло катастрофическое состояние российской гражданской авиации. Из-за западных санкций доступ российской авиации к западным самолетам, компонентам и техническому обслуживанию закрыт, и это уже заставляет российских авиаторов прибегать к каннибализации – пока только в сфере запчастей.

Сейчас Россия способна перекрывать нехватку деталей, разбирая собственный авиапарк, но состояние рабочих бортов будет деградировать, а старые советские машины, поставленные в строй, уже давно отработали свой ресурс. Со временем это должно привести к большому количеству авиакатастроф. Единственное, что утешает – в этом случае кремлевский режим держит в заложниках в большинстве своем россиян, ведь с начала войны российские международные авиаперевозки сократились в разы.

Из-за западных санкций доступ российской авиации к западным самолетам, компонентам и техническому обслуживанию закрыт, и это уже заставляет российских авиаторов прибегать к каннибализации – пока только в сфере запчастей

5. Среди неожиданных жертв преступной российской политики оказалась Монголия. На это обращает внимание Financial Times. Тарифы от международных рейсов, курсировавших ее авиапространством, составляли заметную часть доходов этой страны, зажатой между Россией и Китаем. Из-за опасности вторичных санкций возникают сложности в торговле с одним из двух возможных торговых партнеров. И, что самое страшное для независимой Монголии – государства, привыкшего балансировать между двумя большими соседями – безоглядная политика кремлевского режима отправляет ее в зону эксклюзивного китайского влияния. А тот, в свою очередь, уже активно инвестирует в добычу монгольских полезных ископаемых, в частности, угля. В Монголии существуют небезосновательные опасения, что со временем китайское влияние может привести к потере независимости. И теперь, к сожалению, сбалансировать это нечем, ведь на северной границе находится несколько хуже.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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