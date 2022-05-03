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Санкции против России не отменят, пока она не подпишет мирное соглашение с Украиной, - Шольц

3 мая, 2022 вторник
00:27
война с Россией Олаф Шольц

Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут отменены до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив , что условия мира должны определяться Украиной, сообщает Reuters.

Шольц в интервью немецкому телевидению сказал, что президент России Путин просчитался, ожидая, что сможет получить территорию от Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он не продумывал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались... Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной" , – сказал Шольц.

Он также заявил, что Германия не примет аннексию в Крым Россией. "Это было нарушением международного права... это остается правдой", – сказал канцлер.

Шольц добавил, что не планирует посещать Киев после того, как запланированная поездка президента Франка-Вальтера Штайнмайера была отменена из-за отрицания Украины.

Шольц отверг критику в том, что сначала он слишком колебался с отправкой Украине тяжелых вооружений, за которой последовала критика со стороны пацифистов после того, как Германия на прошлой неделе объявила о поставках Украине бронемашин "Гепард".

"Нет смысла делать что-то только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит", - сказал Шольц, добавив, что защита страны и поддержание мира - его обязанность как канцлера.

  • Отметим, что Германия согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение только в конце апреля.
  • Это явилось переломной точкой в политике ФРГ против РФ. Сразу после этого стало известно, что страна также выступает за эмбарго против российских нефти и газа и сохранение санкций вплоть до полного освобождения территории Украины.
  • Также Германия поддержала запрет на импорт из России урана для АЭС.

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Германия
санкции против России
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