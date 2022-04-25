Санкции против России не исчерпаны, — дипломат Даниил Лубкивский
Дипломат отметил, что уже на этой неделе следует ожидать, что Европейский Союз примет 6-й пакет санкций против РФ
"Санкционный список против России – неисчерпаемый, и он не будет исчерпан. На этой неделе следует ожидать от ЕС о нефтяном эмбарго в отношении РФ", – сказал дипломат в эфире Еспресо.
Лубкивский добавил, что мы должны стремиться к применению важнейшей санкции, в частности, полное энергетическое эмбарго на продукты России: "Необходимо говорить о финальном применении того, что называют "матерью всех санкций" – полное эмбарго на энергетические продукты России. Это следующий шаг, который нужен , чтобы ослабить и снизить агрессивный потенциал РФ".
Лубкивский убежден, что санкционный поток в отношении России не будет уменьшаться: "Что больше, санкционный список должен увеличиваться - РФ уже открыто заявила о своих намерениях оккупировать южные области Украины и пытается это осуществить".
- Добавим, что Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
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