Санкции против России могут касаться не только "Северного потока-2", но и других трубопроводов, - Голос Америки
Санкции против России в связи с наращиванием ее вооруженных сил на границе с Украиной могут касаться не только "Северного потока 2", но и других трубопроводов, поставляющих газ в Европу
Об этом изданию " Голос Америки " сообщил источник в правительстве Германии.
"Северный поток-2" не следует выделять при обсуждении возможных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, поскольку есть и другие трубопроводы "Газпрома" в Европу", - говорится в сообщении.
Как передает издание, Россия должна объяснить цель военной активности на границе с Украиной. Если РФ примет решение о нападении, то в ответ получит жесткие экономические и политические санкции от ЕС.
Также, по словам источника, лучший ответ на российскую угрозу - это деэскалация путем переговоров в так называемом Нормандском формате, но не поставки в Украину вооружения.
- Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.
- Европейский парламент 14 декабря планирует провести дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных Российской Федерацией территориях.
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