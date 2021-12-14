Санкции против России могут касаться не только "Северного потока-2", но и других трубопроводов, - Голос Америки

Об этом изданию " Голос Америки " сообщил источник в правительстве Германии.



"Северный поток-2" не следует выделять при обсуждении возможных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, поскольку есть и другие трубопроводы "Газпрома" в Европу", - говорится в сообщении.



Как передает издание, Россия должна объяснить цель военной активности на границе с Украиной. Если РФ примет решение о нападении, то в ответ получит жесткие экономические и политические санкции от ЕС.



Также, по словам источника, лучший ответ на российскую угрозу - это деэскалация путем переговоров в так называемом Нормандском формате, но не поставки в Украину вооружения.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.

Европейский парламент 14 декабря планирует провести дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных Российской Федерацией территориях.

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