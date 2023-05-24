Санкции против России должны втрое уменьшить военную способность Кремля: о чем говорил Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии

Порошенко также отметил, что Еврокомиссия должна найти пути разблокирования украинского экспорта.

"Одной из главных тем и в Европарламенте, и в Еврокомиссии, включая вице-президента Домбровскиса, был торговый режим и поддержка экономики Украины, разблокирование экспорта аграрной продукции", – сообщил Порошенко.

"По состоянию на сегодняшний день Венгрия еще не разблокировала свои границы. Очереди на границах стоят километровые. Инструменты Еврокомиссии для того, чтобы рынок Евросоюза был открыт для наших сельхозпроизводителей и переработчиков, а это – две трети украинского экспорта, сегодня нуждаются в выверенных и мудрых решениях. Мы ждем 5 июня, когда будет продолжение соответствующих мер, и, безусловно, желаем, чтобы выборы в странах-членах точно не влияли и не препятствовали взаимосвязи экономик Украины и Европейского Союза", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Еврокомиссия уделяет особое внимание вопросам финансовой поддержки Украины.

"Вы знаете, что после нашей встречи вице-президент Домбровскис объявил о выделении 1,5 миллиарда евро на финансовую поддержку Украины в рамках макрофинансовой помощи. Это должно происходить каждый месяц для реализации 18-миллиардной программы финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза. Но это не просто передача денег. Это передача денег с условиями. И эти условия являются стимулом для реформ. Сегодня это четкая денежная, финансовая мотивация Украины проводить реформы", – объясняет Порошенко.

"Это и защита реформы децентрализации, государственных закупок, корпоративного управления, реформы публичной власти, защита свободы слова, демократии и свободы. На этих направлениях, безусловно, очень эффективны рычаги координации с украинским гражданским обществом, парламентом, политическими силами и властью", – констатирует пятый Президент.

Еще одна важная позиция – это ужесточение санкций против России, говорит Порошенко.

"Очень важны наработки, осуществленные нашей командой по оценке эффективности санкций. Они должны состоять только в том, насколько мы перерезали россиянам возможность финансировать войну. Вот мы уменьшаем объем финансирования экспорта РФ, уменьшаем позиции, которые будут давать России возможность продолжать войну, в три раза" ", – отметил Петр Порошенко.