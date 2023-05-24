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Санкции против России должны втрое уменьшить военную способность Кремля: о чем говорил Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии

24 мая, 2023 среда
19:40
Общество

Петр Порошенко, проведя ряд встреч с руководством европейских институций в Брюсселе, заявил журналистам, что эффективность санкций против РФ должна быть такой, чтобы как минимум втрое уменьшить военную способность агрессора

Порошенко также отметил, что Еврокомиссия должна найти пути разблокирования украинского экспорта.

"Одной из главных тем и в Европарламенте, и в Еврокомиссии, включая вице-президента Домбровскиса, был торговый режим и поддержка экономики Украины, разблокирование экспорта аграрной продукции", – сообщил Порошенко.

"По состоянию на сегодняшний день Венгрия еще не разблокировала свои границы. Очереди на границах стоят километровые. Инструменты Еврокомиссии для того, чтобы рынок Евросоюза был открыт для наших сельхозпроизводителей и переработчиков, а это – две трети украинского экспорта, сегодня нуждаются в выверенных и мудрых решениях. Мы ждем 5 июня, когда будет продолжение соответствующих мер, и, безусловно, желаем, чтобы выборы в странах-членах точно не влияли и не препятствовали взаимосвязи экономик Украины и Европейского Союза", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Еврокомиссия уделяет особое внимание вопросам финансовой поддержки Украины.

"Вы знаете, что после нашей встречи вице-президент Домбровскис объявил о выделении 1,5 миллиарда евро на финансовую поддержку Украины в рамках макрофинансовой помощи. Это должно происходить каждый месяц для реализации 18-миллиардной программы финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза. Но это не просто передача денег. Это передача денег с условиями. И эти условия являются стимулом для реформ. Сегодня это четкая денежная, финансовая мотивация Украины проводить реформы", – объясняет Порошенко.

"Это и защита реформы децентрализации, государственных закупок, корпоративного управления, реформы публичной власти, защита свободы слова, демократии и свободы. На этих направлениях, безусловно, очень эффективны рычаги координации с украинским гражданским обществом, парламентом, политическими силами и властью", – констатирует пятый Президент.

Еще одна важная позиция – это ужесточение санкций против России, говорит Порошенко.

"Очень важны наработки, осуществленные нашей командой по оценке эффективности санкций. Они должны состоять только в том, насколько мы перерезали россиянам возможность финансировать войну. Вот мы уменьшаем объем финансирования экспорта РФ, уменьшаем позиции, которые будут давать России возможность продолжать войну, в три раза" ", – отметил Петр Порошенко.

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