Санкции против России даже не равны санкциям против Ирана, - британский парламентарий Брайант
Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант считает, что санкции против России недостаточно эффективны
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Во-первых, несмотря на действия Владимира Путина по отношению как к российскому, так и к украинскому народу, Россия в рамках Будапештского меморандума гарантировала территориальную целостность Украины и свое слово нарушила. На самом деле важно, чтобы сегодня все европейские страны-подписанты и члены НАТО были на стороне Украины. Что касается Великобритании, то неважно кто у власти - лейбористы или консерваторы, наша позиция неизменна - мы с Украиной", - пояснил Брайант.
Политик подчеркнул, что санкции против России должны быть более мощными и масштабными.
"Я очень критически отношусь к британскому и другим правительствам еще с 2014 года, потому что вторжение в Украину произошло именно тогда, а не в этом году. И если бы тогдашнее вторжение восприняли более серьезно, введя более строгие санкции, то возможно у Путина и не развились бы амбиции такого масштаба. И все же мы до сих пор не ввели достаточных санкций против России. Нынешние санкции даже не равны санкциям против Ирана, хотя без сомнения они должны быть еще сильнее. И все же очень много стран все еще зависимы от российских газа и нефти. Некоторые страны, такие как Индия, пользуются моментом, чтобы удешевить газ и нефть, и этому нужно положить конец. Поскольку с таким явным пиратством или бандитизмом мириться никак нельзя", - добавил он.
- Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля. Эмбарго на импорт российского угля вошло в 5-й санкционный пакет
- 11 августа стало известно, что власти Эстонии намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами. Однако есть ряд исключений
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное