Санкции против России даже не равны санкциям против Ирана, - британский парламентарий Брайант

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Во-первых, несмотря на действия Владимира Путина по отношению как к российскому, так и к украинскому народу, Россия в рамках Будапештского меморандума гарантировала территориальную целостность Украины и свое слово нарушила. На самом деле важно, чтобы сегодня все европейские страны-подписанты и члены НАТО были на стороне Украины. Что касается Великобритании, то неважно кто у власти - лейбористы или консерваторы, наша позиция неизменна - мы с Украиной", - пояснил Брайант.

Политик подчеркнул, что санкции против России должны быть более мощными и масштабными.

"Я очень критически отношусь к британскому и другим правительствам еще с 2014 года, потому что вторжение в Украину произошло именно тогда, а не в этом году. И если бы тогдашнее вторжение восприняли более серьезно, введя более строгие санкции, то возможно у Путина и не развились бы амбиции такого масштаба. И все же мы до сих пор не ввели достаточных санкций против России. Нынешние санкции даже не равны санкциям против Ирана, хотя без сомнения они должны быть еще сильнее. И все же очень много стран все еще зависимы от российских газа и нефти. Некоторые страны, такие как Индия, пользуются моментом, чтобы удешевить газ и нефть, и этому нужно положить конец. Поскольку с таким явным пиратством или бандитизмом мириться никак нельзя", - добавил он.

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