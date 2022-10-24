English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Санкции против Росатома завершат сагу ядерного шантажа РФ. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Санкции против Росатома завершат сагу ядерного шантажа РФ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
24 октября, 2022 понедельник
22:12
Статьи Сергей Згурец

После наложения санкций на госкорпорацию "Росатом" прекратились бы разговоры о "грязных бомбах" и Запорожская АЭС была бы освобождена от российских войск

У россиян возле Херсона растет нехватка боеприпасов

Сначала о Херсоне и действиях наших войск. Определенный вакуум сохраняется. Замысел понятен – ВСУ должны действовать по разным направлениям, чтобы рассечь ту группировку врага, которая пытается защищать Херсон и плацдарм на Правобережье. Заставить его капитулировать или отступить. ОК "Юг" сообщило, что Силы обороны освободили более 90 населенных пунктов на Херсонщине. Со ссылкой на 59-ю ОМПБр появилась информация, что ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей. Думаю, это направление на Берислав. Также ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям личного состава, вооружения, военной техники противника, мостам и переправам. Сейчас у группировки россиян на правом берегу Днепра растет нехватка боеприпасов, что значительно уменьшает возможности его обороны.

Недавно британская разведка утверждала, что враг планирует организованно отступить с правобережной части Херсона и закрепиться вдоль левого берега Днепра. Однако глава ГУР Буданов заявил, что враг не собирается покидать Правобережье. По словам Буданова, российские оккупанты только создают иллюзию того, что они покидают Херсон. Скорее всего, они заводят туда новые военные подразделения и готовят город к обороне. Это совпадает с вечерней сводкой Генштаба, где говорится о том, что оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду, остаются в пустых зданиях и готовятся к уличным боям. Динамика на этом направлении остается напряженной, хотя Буданов убеждает, что Херсон освободят до конца года.

ВСУ приближаются к перерезанию трассы между Сватовым и Кременной

На Луганщине противник пытается остановить продвижение наших войск по линии Троицкое - Сватово - Кременная. Обе стороны осознают, что это очень важное направление и если мы прорываемся в районе Сватова, то нам открывается путь для освобождения всей северной Луганщины. И сегодня вечером наш Генштаб сообщил о том, что ВСУ вытеснили врага из пунктов Кармазиновка, Невское (движение в сторону Кременной) и Мясожаровка (Сватово). Это говорит о том, что ВСУ приближаются к перерезанию трассы между Сватовым и Кременной. Это очень важно для ослабления возможностей противника удерживать эту важную линию.

В Бахмуте РФ тратит колоссальные ресурсы, чтобы продвинуться на считанные метры

Операцию по захвату Бахмута враг проводит с середины апреля и тратит колоссальные ресурсы, чтобы проходить считанные метры. В первую очередь тратит очень много снарядов, чтобы разрушить наши оборонительные позиции. Наша пехота держится, однако требуется больше ствольной артиллерии и высокоточных систем. Враг хочет зацепиться за окрестности Бахмута и в последние дни его активность выросла. Удержание Бахмута крайне важно для удержания всей агломерации Сиверск - Соледар - Бахмут.

"Грязная бомба" как элемент затягивания войны

Для врага невозможность добиться успеха на фронте заменяется другими способами. Он пробует обеспечить затягивание войны. В РФ начали прибегать к суперновым идеям и обзвонам министров обороны членов НАТО с разговорами о том, что Украина использует "грязную" бомбу.

Как рассказал мне военный эксперт Михаил Самусь, "грязная бомба" - это какое-то количество радиоактивного вещества, которое при применении с обычной взрывчаткой будет разнесено на какую-то территорию. По его словам, это не ядерное оружие, а использование радиоактивных веществ для загрязнения территории. Это считается вариантом террористического оружия. И Россия пытается сбросить с себя клеймо государства-террориста после массированных ударов по городам Украины. Они носили террористическую и геноцидную оптику. На фоне неудачи этой кампании по инфраструктуре для изменения ситуации на фронте и баланса, они начали переключать информационную повестку дня, обвиняя Украину в том, что они сами делают. Украина никогда ничего подобного не делала и не будет делать, потому что это бессмысленно.

Звонки министрам НАТО – информационная спецоперация

Звонки Шойгу и Герасимова – это отдельная информационная спецоперация ФСБ или администрации Путина, чтобы вызвать информационный резонанс. Это делается почти конфиденциально, на уровне доверия в разговорах с министрами. По мнению Самуся, эти люди выбраны, чтобы придать данной информации мощный импульс для распространения и это удалось. Об этом все говорят. Это – фантазия. Никакой украинской "грязной бомбы" не существует и не будет существовать.

Санкции против Росатома остановят ядерный шантаж

МИД отреагировал на эту информацию совершенно правильно – пригласили представителей МАГАТЭ. Эта сага с ядерными угрозами и провокациями РФ должна завершиться. Нужна более жесткая реакция, в частности, в отношении ЗАЭС. Должны быть жесткие санкции против Росатома, надо бить по бизнесу, который россияне продолжают вести с американцами, турками, французами и венграми. У Росатома большой портфель проектов на Западе, на которых зарабатывают огромные деньги. Почему бы партнерам не заявить, что Росатом должен находиться под санкциями и не существовать как бизнес-структура? По мнению моего собеседника, сразу прекратились бы разговоры о "грязных бомбах", ЗАЭС была бы освобождена от российских войск и создана зона безопасности.

"Грязная бомба" как элемент пропаганды для россиян

Нет успехов российских войск и надо придавать новый уровень информационному фону, показывать: "Вот Украина готовит "грязную бомбу", поэтому нужно более активно работать, чтобы уничтожить киевский режим". Логика состоит в том, чтобы готовить россиян, которые смотрят телевизор и не могут понять, что происходит. Вроде 2 недели массированных ракетных ударов и в телевизоре говорили, что Украина должна замерзнуть, а результата нет.

Вариант перетягивания войны на зиму будет реализовываться

Было ясно и до мобилизации, что Россия будет пытаться втягивать Украину и Европу в долгую войну. Затем последовала попытка переломить войну ракетными ударами и мобилизацией. Невозможно подготовить новую армию за месяц или за неделю. Не удается им создать для ВСУ преграды на Херсонщине, на Востоке и попытаться оттянуть нашу армию на Север из-за Беларуси. Думаю, что вариант перетягивания войны на зиму будет реализовываться. Ракетные удары по объектам, снабжающим теплом и электричеством, тоже укладываются в эту теорию. Очевидно, что Европу не удалось заморозить, но Украина будет находиться под давлением, в частности, с точки зрения наращивания российского потенциала для возможного перенесения основных боевых действий на весну.

Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Запорожская АЕС
Колонка Згурца
Война на Донбассе
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Читайте также:
22 октября, 2022 суббота
Си Цзиньпин требует от Путина ускорить капитуляцию Украины, - Портников
Володимир Зеленський
22 октября, 2022 суббота
"Если ты ударишь по Банковой – будет удар по тому, где ты находишься": Зеленский предупредил Путина
Сергій Шойгу
23 октября, 2022 воскресенье
Шойгу обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 38.31
    Продажа 39.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
24 октября
23:27
Либералы призывают Байдена пересмотреть стратегию по Украине, - The Washington Post
23:20
В Брянской области на железной дороге произошел взрыв недалеко от границы с Беларусью: движение эшелонов веткой заблокировано
22:32
Украинские воины сбили третий вертолет окупантов за сутки
22:23
"России этого уже не изменить": Зеленский рассказал о достижениях украинцев за 8 месяцев полномасштабной войны
22:20
Россияне вербуют в армию заключенных из РФ и временно оккупированных территорий
21:40
"Без помощи ЕС Украине российские танки могут добраться до Будапешта": в МИД ответили на заявление Орбана
21:38
В ООН прокомментировали призыв российского пропагандиста Красовского убивать украинских детей
21:36
Флаг Польши
Украинцы считают Польшу наиболее дружественной, а Венгрию зачислили в стан "враждебных" стран, – опрос
21:35
Эксклюзив
Тактическое ядерное оружие было бы защитой для Украины, возможности для восстановления существуют, - экс-замначальника Генштаба Романенко
21:28
Министр финансов Германии поддержал увеличение помощи Украине в 2023 году
21:09
Армия дронов: ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE благодаря донатам
20:51
ВСУ отбили атаки и вытеснили врага из ряда населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, – Генштаб
20:38
Российский самолет упал на дом в Иркутске из-за низкого качества проведенного ремонта, - ГУР
20:15
С начала суток оккупанты нанесли по гражданским 3 ракетных и 7 авиационных ударов и трижды били из РСЗО, - Генштаб
20:13
OPINION
Симоньян и Красовский: убийца в профиль и анфас
20:11
Quantumania: вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel
20:00
"Борьба с последствиями русификации": Ткаченко поблагодарил оккупантов за похищение памятников Суворову и Ушакову из Херсона
19:54
Эксклюзив
Россияне проводят передислокацию войск на Юге Украины, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
19:44
Россия блокирует работу зерновых инициатив – это принуждение к переговорам, – морской эксперт Клименко
19:39
В МИД назвали возможные форматы спецтрибунала для России за войну с Украиной
19:36
Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме
19:19
Послом в Германии назначили спецпредставителя МИД по санкциям Макеева
19:17
Интервью
Тайвань вместе с Польшей и Чехией планирует отстраивать Украину – министр Джозеф Ву
19:01
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:56
Эксклюзив
"Начинается лучевая болезнь": экс-замначальника Генштаба Романенко объяснил, как устроена и действует "грязная" бомба
18:42
Эксклюзив
Украине нужно вырабатывать политическую позицию о послевоенном статусе Крыма, - экс-замминистра обороны Фролова
18:41
За полчаса на Херсонщине ПВО сбила два ударных вертолета армии РФ
18:36
Эксклюзив
Кандидат к ВСП и "тупой собачий рот"
18:29
Эксклюзив
Система бездушна, нужна профессиональная коммуникация представителей подразделений с семьями погибших военных, - общественный деятель Нетесов
18:28
Утверждение России об украинской "грязной бомбе" - абсурдно, - Столтенберг
18:12
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 9-го тура
18:09
OPINION
Почему гауляйтеры не квислинги?
18:06
Каждая украинская семья может на треть снизить потребление электричества, - руководитель YASNO
18:04
Украинские художники расписали города освобожденной Харьковщины патриотическими муралами
17:58
УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура
17:53
Эксклюзив
Украина остается главным поставщиком продовольствия для Ливана, – посол Осташ
17:51
У задержанного президента "Мотор Сичи" Богуслаева обнаружили гражданство РФ - "Схемы"
17:35
Эксклюзив
Роман Костенко
Сейчас у нас есть уникальный шанс выбить противника на левый берег Днепра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Эко-активисты бросили торт в лицо восковой фгуре Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо
17:29
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным бегство собственных войск из Херсона, - военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV