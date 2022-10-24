У россиян возле Херсона растет нехватка боеприпасов

Сначала о Херсоне и действиях наших войск. Определенный вакуум сохраняется. Замысел понятен – ВСУ должны действовать по разным направлениям, чтобы рассечь ту группировку врага, которая пытается защищать Херсон и плацдарм на Правобережье. Заставить его капитулировать или отступить. ОК "Юг" сообщило, что Силы обороны освободили более 90 населенных пунктов на Херсонщине. Со ссылкой на 59-ю ОМПБр появилась информация, что ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей. Думаю, это направление на Берислав. Также ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям личного состава, вооружения, военной техники противника, мостам и переправам. Сейчас у группировки россиян на правом берегу Днепра растет нехватка боеприпасов, что значительно уменьшает возможности его обороны.

Недавно британская разведка утверждала, что враг планирует организованно отступить с правобережной части Херсона и закрепиться вдоль левого берега Днепра. Однако глава ГУР Буданов заявил, что враг не собирается покидать Правобережье. По словам Буданова, российские оккупанты только создают иллюзию того, что они покидают Херсон. Скорее всего, они заводят туда новые военные подразделения и готовят город к обороне. Это совпадает с вечерней сводкой Генштаба, где говорится о том, что оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду, остаются в пустых зданиях и готовятся к уличным боям. Динамика на этом направлении остается напряженной, хотя Буданов убеждает, что Херсон освободят до конца года.

ВСУ приближаются к перерезанию трассы между Сватовым и Кременной

На Луганщине противник пытается остановить продвижение наших войск по линии Троицкое - Сватово - Кременная. Обе стороны осознают, что это очень важное направление и если мы прорываемся в районе Сватова, то нам открывается путь для освобождения всей северной Луганщины. И сегодня вечером наш Генштаб сообщил о том, что ВСУ вытеснили врага из пунктов Кармазиновка, Невское (движение в сторону Кременной) и Мясожаровка (Сватово). Это говорит о том, что ВСУ приближаются к перерезанию трассы между Сватовым и Кременной. Это очень важно для ослабления возможностей противника удерживать эту важную линию.

В Бахмуте РФ тратит колоссальные ресурсы, чтобы продвинуться на считанные метры

Операцию по захвату Бахмута враг проводит с середины апреля и тратит колоссальные ресурсы, чтобы проходить считанные метры. В первую очередь тратит очень много снарядов, чтобы разрушить наши оборонительные позиции. Наша пехота держится, однако требуется больше ствольной артиллерии и высокоточных систем. Враг хочет зацепиться за окрестности Бахмута и в последние дни его активность выросла. Удержание Бахмута крайне важно для удержания всей агломерации Сиверск - Соледар - Бахмут.

"Грязная бомба" как элемент затягивания войны

Для врага невозможность добиться успеха на фронте заменяется другими способами. Он пробует обеспечить затягивание войны. В РФ начали прибегать к суперновым идеям и обзвонам министров обороны членов НАТО с разговорами о том, что Украина использует "грязную" бомбу.

Как рассказал мне военный эксперт Михаил Самусь, "грязная бомба" - это какое-то количество радиоактивного вещества, которое при применении с обычной взрывчаткой будет разнесено на какую-то территорию. По его словам, это не ядерное оружие, а использование радиоактивных веществ для загрязнения территории. Это считается вариантом террористического оружия. И Россия пытается сбросить с себя клеймо государства-террориста после массированных ударов по городам Украины. Они носили террористическую и геноцидную оптику. На фоне неудачи этой кампании по инфраструктуре для изменения ситуации на фронте и баланса, они начали переключать информационную повестку дня, обвиняя Украину в том, что они сами делают. Украина никогда ничего подобного не делала и не будет делать, потому что это бессмысленно.

Звонки министрам НАТО – информационная спецоперация

Звонки Шойгу и Герасимова – это отдельная информационная спецоперация ФСБ или администрации Путина, чтобы вызвать информационный резонанс. Это делается почти конфиденциально, на уровне доверия в разговорах с министрами. По мнению Самуся, эти люди выбраны, чтобы придать данной информации мощный импульс для распространения и это удалось. Об этом все говорят. Это – фантазия. Никакой украинской "грязной бомбы" не существует и не будет существовать.

Санкции против Росатома остановят ядерный шантаж

МИД отреагировал на эту информацию совершенно правильно – пригласили представителей МАГАТЭ. Эта сага с ядерными угрозами и провокациями РФ должна завершиться. Нужна более жесткая реакция, в частности, в отношении ЗАЭС. Должны быть жесткие санкции против Росатома, надо бить по бизнесу, который россияне продолжают вести с американцами, турками, французами и венграми. У Росатома большой портфель проектов на Западе, на которых зарабатывают огромные деньги. Почему бы партнерам не заявить, что Росатом должен находиться под санкциями и не существовать как бизнес-структура? По мнению моего собеседника, сразу прекратились бы разговоры о "грязных бомбах", ЗАЭС была бы освобождена от российских войск и создана зона безопасности.

"Грязная бомба" как элемент пропаганды для россиян

Нет успехов российских войск и надо придавать новый уровень информационному фону, показывать: "Вот Украина готовит "грязную бомбу", поэтому нужно более активно работать, чтобы уничтожить киевский режим". Логика состоит в том, чтобы готовить россиян, которые смотрят телевизор и не могут понять, что происходит. Вроде 2 недели массированных ракетных ударов и в телевизоре говорили, что Украина должна замерзнуть, а результата нет.

Вариант перетягивания войны на зиму будет реализовываться

Было ясно и до мобилизации, что Россия будет пытаться втягивать Украину и Европу в долгую войну. Затем последовала попытка переломить войну ракетными ударами и мобилизацией. Невозможно подготовить новую армию за месяц или за неделю. Не удается им создать для ВСУ преграды на Херсонщине, на Востоке и попытаться оттянуть нашу армию на Север из-за Беларуси. Думаю, что вариант перетягивания войны на зиму будет реализовываться. Ракетные удары по объектам, снабжающим теплом и электричеством, тоже укладываются в эту теорию. Очевидно, что Европу не удалось заморозить, но Украина будет находиться под давлением, в частности, с точки зрения наращивания российского потенциала для возможного перенесения основных боевых действий на весну.