Санкции против РФ. В Германию впервые прибыл танкер с нефтью из США, - Reuters
Танкер впервые доставил сернистую нефть из США в немецкий порт Росток на фоне поиска странами Евросоюза альтернативы российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.
По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти.
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