Об этом сообщает Reuters.

Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.

По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти.

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