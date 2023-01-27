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Санкции против РФ подрывают единство российских элит, - дипломат Лубкивский

27 января, 2023 пятница
12:16
война с Россией

Дипломат Даниил Лубкивский убежден, что санкции против РФ подрывают не только экономические возможности путинского режима, но и единство российских элит

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Крик и вой кремлевских пропагандистов являются признаком осознания верхушкой РФ последствий не только военной помощи Украины, но и санкций. Они сразу реагируют на любые санкционные меры. Поскольку это болезненные удары, подрывающие не только экономическую и финансовую состоятельность РФ, но и единство российских элит", - объяснил Лубкивский.

Дипломат подчеркнул, что у РФ нет экономических перспектив из-за санкционных мер.

"Санкции против РФ подрывают основы путинского режима. Санкционные меры ставят крест на любые финансовой деятельности РФ. О перспективах в будущем для РФ и речи быть не может. Поэтому реакции на санкции пропагандистов Кремля являются хорошим знаком", - добавил он.

  • 10 января СМИ сообщили, что страны G7 готовят две предельные цены на российские нефтепродукты. С 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, коалиция G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать свое вторжение. в Украине.

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Россия
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санкции против России
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