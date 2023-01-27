Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Крик и вой кремлевских пропагандистов являются признаком осознания верхушкой РФ последствий не только военной помощи Украины, но и санкций. Они сразу реагируют на любые санкционные меры. Поскольку это болезненные удары, подрывающие не только экономическую и финансовую состоятельность РФ, но и единство российских элит", - объяснил Лубкивский.

Дипломат подчеркнул, что у РФ нет экономических перспектив из-за санкционных мер.

"Санкции против РФ подрывают основы путинского режима. Санкционные меры ставят крест на любые финансовой деятельности РФ. О перспективах в будущем для РФ и речи быть не может. Поэтому реакции на санкции пропагандистов Кремля являются хорошим знаком", - добавил он.