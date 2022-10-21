Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в телеграмме.

"Мы обсудили ситуацию на передовой, подготовку Украины к зиме и необходимость восстановления разрушающейся энергетической инфраструктуры, усиление санкций против страны-агрессора, первоочередные потребности Вооруженных Сил. Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", – говорится в сообщении.

Известно, что на встречу с Зеленским в Киев прибыли члены Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, Джеймс Хаймс и Эрик Сволвелл.

"Это смелый шаг, свидетельствующий о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины. И подтверждает, что Соединенные Штаты – наш стратегический партнер", - добавил Зеленский.

19 октября лидер Республиканской партии палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы отказаться от помощи США Украине в следующем году, если они одержат победу в промежуточных выборах в Штатах. "Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине пустой чек. Они просто не сделают этого", – заявил он.

Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирбизаявил, что США и дальше будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине , независимо от того, какими будут результаты выборов.

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