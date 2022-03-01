Санкции против РФ и военная помощь Украине: Зеленский провел переговоры с Байденом

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Говорил с Байденом. Обсудили американское лидерство в антироссийских санкциях и оборонной помощи Украине. Необходимо остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - отметил он.

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